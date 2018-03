Applaus krijgt McCain vooral voor Palin

Het meeste applaus kreeg John McCain vannacht de twee keer dat hij de naam van running mate Sarah Palin noemde. Dat zei eigenlijk alles.

Uiteraard waren er ballonnen en vreugdedansjes nadat hij zijn aanvaardingsspeech voor de Republikeinse nominatie had afgerond. Maar het kon niet verbloemen dat de Grand Ol’ Party (GOP) in een vacuüm terecht is gekomen – de nieuwe leider aarzelt over zijn partij, en de partij aarzelt over zijn leider.

McCain sneed de slottoespraak van de conventie toe op thema’s die hem liggen. Politici zijn er voor het land, niet voor zichzelf of hun partij. Politici moeten durven vechten – op het slagveld als het niet anders kan, en in Washington omdat het daar moet.

Opnieuw gebruikte hij zijn ervaringen in de martelkamers van Hanoi om te benadrukken dat altruïsme voor hem geen maniertje is, maar een overtuiging. Hij leerde het van de collega-krijgsgevangenen die hem te eten gaven omdat hij zelf, met twee gebroken armen, het voedsel niet naar zijn mond kon brengen. „Mijn grote voordeel is dat ik destijds zoveel pech heb gehad.”

Het strategische plan van de avond – van de hele week – was intussen om een maximale afstand te creëren tussen McCain en zijn immens impopulaire partij. Een ingewikkelde onderneming. De afgevaardigden op de conventie hebben nog altijd het volste vertrouwen in zowel het Republikeinse gedachtengoed als president George W. Bush. En McCain kan het zich niet veroorloven om met deze conservatieven – voetsoldaten in zijn campagne – in conflict te raken.

De keuze van Sarah Palin, de conservatieve gouverneur van Alaska, werd eind vorige week, een dag na de Democratische conventie, uitgelegd als een tactiekje om vrouwen aan te trekken die teleurgesteld zijn over de nederlaag van Hillary Clinton. Maar deze week bleek dat Palin voor McCain een belangrijkere rol te vervullen heeft: de band tussen McCain en de conservatieven verstevigen, en tegelijk ruimte scheppen om Obama’s winnende thema – verandering – ook in de campagne van McCain op te nemen.

Daar slaagde zij wonderwel in. Met verhalen over haar aanpak van corruptie in Alaska presenteerde ze zich als een rebel van het type McCain. En met goed getimede aanvallen op Obama’s onervarenheid won zij de harten van de partij. Haar speech was het enige uur in de hele week dat er hartstocht in de zaal hing.

[Vervolg van pagina 1] Maar hoe gecompliceerd de electorale situatie van de GOP is, bleek uit het feit dat ook Palin de woorden ‘Bush’, ‘Republikeinen’ en ‘abortus’ niet in de mond nam.

Gisteren bleek er voor McCain een ongemakkelijk aspect aan Palins populariteit te kleven. De conventie wist voor hem lang niet het enthousiasme op te brengen dat een dag eerder naar Palin uitging.

Er vielen zelfs geregeld pijnlijke stiltes. Zo herinnerde McCain aan de corruptie die in de gelederen van de partij was geslopen, en aan de lobbyisten waarmee zijn partijgenoten in de hoofdstad zo vaardig zaken weten te doen. „Wij zijn de partij die Washington moeten veranderen. Maar Washington heeft ons veranderd.”

Even sceptisch reageerde de zaal toen hij de polarisatie aan de orde stelde die al jaren belet dat Washington grote problemen (immigratie, zorg) op weet te lossen. Gedreven door adviseur Karl Rove verfijnde Bush die polarisatie de laatste jaren. En zonder Bush bij naam te noemen, viel McCain die strategie rigoureus aan. „Dat gebeurt er als mensen naar Washington gaan om voor zichzelf te werken, en niet voor u.”

En de Republikeinen weten maar al te goed dat McCain anders is. Compromissen die hij eerder sloot – over de benoeming van conservatieve rechters en de invloed van geldschieters op de politiek – worden in de conservatieve beweging nog altijd beschouwd als bewijs van McCains onbetrouwbaarheid.

Toch presenteerde McCain die houding gisteren als bewijs voor zijn geschiktheid als president. „Ik zal de hand reiken aan iedereen die dit land weer in beweging wil brengen. Ik heb de littekens om dat te bewijzen.” Pas toen hij eraan toevoegde dat Obama nooit de risico’s heeft genomen die hij nam, ging er opluchting door de zaal.

Met McCain als hun nieuwe leider namen de Republikeinen deze week afscheid van een dynastie die de partij twintig jaar in de greep had: de familie Bush. George H.W. Bush was vicepresident onder Reagan (1981-1989) en daarna president (1989-1993). Zijn zoon regeerde de afgelopen acht jaar. Hun erfenis zal voor altijd verbonden zijn aan Irak – vader strafte Saddam Hussein in 1991 voor de inval van Koeweit, de zoon haalde Saddams regime neer in 2003.

McCain was bij beide militaire operaties een belangrijke steunpilaar, maar heeft voor het overige altijd afstand van de familie gehouden, zeker sinds hij slachtoffer werd van harde aanvallen in de voorverkiezingen van 2000. In zijn speech dankte hij de huidige president slechts voor de oorlog tegen terreur. Voor het overige was het een kil afscheid.

Ook een ander aspect van de Bush-erfenis – concentreer je campagne op vernietiging van de tegenstander – was op de conventie afwezig. Niet één spreker haalde Obama’s banden met ex-dominee Jeremiah Wright (‘God damn America’) of de corrupte vastgoedman Tony Rezko aan. In plaats daarvan sprak McCain gisteren zijn „respect en bewondering” voor Obama uit.

Of die houding zo blijft staat niet vast. Deze zomer gaf McCain de leiding van zijn campagne in handen van een oud-medewerker van Bush en ex-leerling van Rove, de man die van Obama’s grootse ontvangst in Berlijn met succes omzette in gebeurtenissen waarop hij kon worden aangevallen. En deze week benoemde McCain een andere medewerker van Rove tot de baas van Palins campagne. De partij is nu van McCain – maar sommige aspecten van de Bush-dynastie leven voort.

