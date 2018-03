Angst voor de zondigheid

La bête humaine

Regie: Jean Renoir

Precies zeventig jaar geleden beëindigde de Franse regisseur Jean Renoir de opnames van La bête humaine (1938), naar een boek van Emile Zola. De plotgedreven misdaadfilm was niet Renoirs natuurlijke habitat, maar de ironie wil dat La bête humaine zijn succesvolste film werd. Hij gaat over treinmachinist Lantier (Jean Gabin), die lijdt onder een aandoening die ervoor zorgt dat hij soms niet meer weet wat hij doet. Een ziekte die hij wijt aan het alcoholisme van zijn vader en opa. Zelf drinkt hij geen druppel, uit angst bevangen te worden door zijn moordzuchtige waas.

Lantier is getuige van een moord, maar besluit het echtpaar dat de misdaad pleegt niet te verraden. Toch lijkt het Séverine (Simone Simon), de vrouw, beter hem te verleiden, je weet maar nooit. Dan ontstaat een driehoeksverhouding die oververhit raakt. Dit melodramatische aspect van de film overtuigt het minst, zeker na zeventig jaar misdaadfilms.

Tijdens de twee maanden durende draaiperiode brak de Spaanse revolutie uit en werd Hitler steeds brutaler. De gevoelens van optimisme in Frankrijk bleken van kortstondige aard. Het linkse Front Populaire – waar Renoir sympathie voor koesterde – viel bijna uiteen. Frankrijk, en Europa, werd ondergedompeld in somberheid. Dit pessimisme over de menselijke natuur – Franco had net huisgehouden in Guernica – viel perfect samen met Zola’s ideeën over erfelijkheid: de tekst waarmee La bête humaine opent, komt rechtstreeks uit zijn roman: zijn wij erfelijk belast met de zonden van onze voorvaderen?

Dat juist de deterministische gedachten van Zola eind jaren dertig werden verfilmd, wekt geen verwondering. Die vielen in vruchtbare aarde. De filmstroming die rond die tijd in Frankrijk opkwam werd later het poëtisch realisme gedoopt: stemmig zwart-wit gefotografeerde films waarin de hoofdpersoon gelaten zijn noodlot ondergaat. Zo maakte Marcel Carné Le quai des brumes en Le jour se lève.

Niet voor niets wordt deze Franse stroming als voorloper van de film noir gezien, die midden jaren veertig in Amerika vaak door Europese emigranten werden geregisseerd. Renoir gebruikte voor zijn femme fatale de actrice Simone Simon, ogenschijnlijk onschuldig, maar o zo verraderlijk in haar gedrag – een type dat leek op de vamp uit de jaren twintig en vooruitwees naar de fatale vrouw in talloze film noirs.

La bête humaine fascineert vooral door de op locatie opgenomen, fraai gefotografeerde beelden van oude stoomlocomotieven die over de rails razen en de stilzwijgende camaraderie tussen machinist en stoker – Renoir geeft er een sterk staaltje van weg in zijn openingsscène als Gabin en Jean Carette met gebarentaal en gefluit communiceren. In hun karakterisering komen de sympathie van Renoir voor de arbeidersklasse en zijn warme humanisme sterk naar voren; de kille plotmachine komt tijdelijk tot stilstand.