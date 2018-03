Amsterdam Fringe Festival TF-2 Amsterdam Amsterdam Aan het Theaterfestival T F, dat gisteravond begon, hangt ook een Fringe Festival, met vijftig voorstellingen. De inschrijving is vrij, dus kwaliteit niet gegarandeerd. De onbekende groepen trachten de aandacht te trekken met opvallende gimmicks. Zo zijn er zwaardslikkers (Ru s - sian Soul in Dutch Hands...), live naaktschilders (Modelleren met modellen) en dansende hiphopmeisjes (That’s why they call us Drama). Ook de namen zijn meer pop dan in de schouwburg: Death TV, Julia’s Junkyard, De Huilende Kers. T/m 14 sept. Inl 020-5305301 of www.amsterdamfringefestival. nl. Amsterdam Fringe Festival TF-2 Amsterdam