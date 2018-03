Ambulances Amsterdam staken na bedreigingen

De helft van de ambulancemedewerkers in Amsterdam heeft in de nacht van woensdag op donderdag enkele uren het werk neergelegd na een geweldsincident. De voorgenomen werkonderbreking overdag ging niet door.

Hulpverleners van VZA (Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam) werden woensdagavond rond een uur of zes bedreigd door omstanders, toen zij een slachtoffer van een steekpartij in Amsterdam-West wilden verzorgen. Zestien VZA-medewerkers wilden toen enkele uren niet meer werken. Burgemeester Cohen en het Openbaar Ministerie hebben daarop overlegd met VZA. Na afloop liet het ambulancepersoneel weten af te zien van een nieuwe staking.

Het OM gaat nu inventariseren wat er in het recente verleden is gebeurd met de bedreigers van ambulancemedewerkers. Verder wordt onderzocht of ambulancepersoneel anoniem aangifte kan doen van geweld. Burgemeester Cohen noemde de bedreiging gisteren „een absolute schande” en zei dat het vaak „Marokkaanse medeburgers” zijn die bij dit soort incidenten betrokken zijn.

Bij het incident in Amsterdam-West raakte een vijftienjarige jongen zwaargewond, toen hij tijdens een ruzie werd neergestoken door een buurtgenoot. Enkele zeer geëmotioneerde mensen, onder wie familieleden van het slachtoffer, bedreigden de hulpverleners met de dood. Zij zeiden het ambulancepersoneel wat aan te zullen doen als de gewonde het niet zou overleven.

De situatie was zo bedreigend dat de ambulance het slachtoffer meteen meenam, terwijl normaal gesproken ter plaatse eerste hulp wordt geboden. De twee aanwezige agenten vroegen om versterking om de omstanders in bedwang te houden. Later hield de politie een van hen, een achttienjarige man, aan wegens vernieling. De politie weet wie de vermeende dader van de steekpartij is, maar had hem gisteren nog niet aangehouden.