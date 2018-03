Amar Kanwar Den Bosch/Amsterdam De poëtische, documentairefilms en videowerken van Amar Kanwar (New Delhi, 1964) onderzoeken politieke, sociale, economische en ecologische omstandigheden van het Indiase subcontinent. In het Stedelijk Museum Den Bosch wordt in een multi channel video-installatie door een constellatie van acht gesynchroniseerde, gechoreografeerde projecties met soundtracks een indringende totaalervaring gecreëerd. Tegelijkertijd opent in het Stedelijk Museum CS Amsterdam een 2de expositie.Tot 16 nov SM’s, tot 1 okt Stedelijk Museum CS, Oosterdoksekade 5.