Alles krijgt een somber karakter

Lev Tolstoj: Jongensjaren. Vertaald door Arthur Langeveld, Hoogland & Van Klaveren, 112 blz. € 19,90

Ook in Jongensjaren, het in 1854 gepubliceerde tweede deel van zijn driedelige autobiografie, manifesteert Lev Tolstoj zich als een veelbelovend schrijver. Hij was 26 jaar oud toen het in het tijdschrift De Tijdgenoot verscheen en diende toen als artillerieofficier in de Krimoorlog, waar hij de val van Sebastopol meemaakte. Twee jaar eerder was hij in een vlaag van existentiële twijfel gaan schrijven, met als resultaat de publicatie in datzelfde tijdschrift van het als jeugdherinneringen geschreven verhaal Kinderjaren. Hoofdredacteur Nekrasov van De Tijdgenoot stuurde onmiddellijk een enthousiaste brief aan de gevierde schrijver Ivan Toergenev met het nieuws dat er een nieuw talent was opgestaan. De sympathieke en onbaatzuchtige Toergenev bood de jonge Tolstoj zijn hulp aan.

Kort hierna las Tolstoj Toergenevs Jagersverhalen en raakte meteen in de put: ‘Nog een maand, dan ben ik 25 jaar oud, en nog niets’, schreef hij op 28 juli 1853 in zijn dagboek. Toch ging hij door met schrijven. Waarschijnlijk omdat hij dacht grote invloed te kunnen hebben ‘op het geluk en het nut van mensen’, zoals hij in 1852 in zijn dagboek noteerde.

Tolstojs brille merk je meteen in de nieuwe vertaling van Jongensjaren door meestervertaler Arthur Langeveld. Die is soepel en sprankelend, geeft de spreektaal perfect weer en wint het in alle opzichten van de gedateerde vertaling van 1967 in Van Oorschots Russische Bibliotheek.

Behalve in de uitvoerige waarnemingen en psychologische detailschilderingen, wemelt het in het boek van de fraaie natuurbeschrijvingen. Tolstoj laat je het Russische landschap zien zoals het is: extreem in al zijn vormen, zoals alles extreem is in Rusland. Zo zit een naderend onweer een heel levensgevoel vervat: ‘Het is nog een werst of tien tot het volgende dorp en de grote donkerpaarse wolk die God mag weten waarvandaan is gekomen in die windstilte, drijft snel deze kant op. De zon, nog niet achter de wolken verdwenen, zet die sombere wolk en de grijze strepen die daarvandaan tot aan de horizon reiken, in een fel licht. Af en toe flitst ver weg de bliksem op en hoor je een zwak gedreun, dat steeds sterker wordt, steeds dichterbij komt en overgaat in een onregelmatig gerommel dat de hele hemel omvat. [...] Ik word bang en voel het bloed sneller door mijn aderen stromen. De voorste wolken beginnen al voor de zon te trekken; nog één laatste maal kwam die tevoorschijn om de verschrikkelijk sombere kant van de horizon te beschijnen en dan te verdwijnen. Alles om ons heen verandert opeens en krijgt een somber karakter.’

Hier is de jeugdige Tolstoj aan het woord, die twintig jaar later in zijn magnum opus Oorlog en Vrede zo indrukwekkend zal beschrijven hoe vorst Andrej Bolkonski zwaargewond op het slagveld bij Austerlitz ligt en alvorens het bewustzijn te verliezen voor het eerst in zijn leven ziet hoe mooi de nachtelijke maan is.

In Jongensjaren reist de jonge verteller Nikoljenka na de dood van zijn moeder naar Moskou, om daar samen met zijn losbollige vader, broer en zusters bij zijn grootmoeder te gaan inwonen en van een provinciaal in een man van de wereld te veranderen. Zijn ideaal is de morele vervolmaking van zichzelf.

Net als in Kinderjaren merk je ook in Jongensjaren hoezeer Tolstoj de veilige weg van de literaire autobiografie koos voor zijn literaire eerstelingen. Misschien wilde hij met die versmelting van Dichtung und Wahrheit voor zichzelf uitzoeken hoe ver hij kon komen. En dat was ver, zoals later zou blijken. Want in zijn latere werk duiken zijn familieleden op, met als hoogtepunt Ilja en Nikolaj Rostov uit Oorlog en vrede, in wie je respectievelijk Tolstojs grootvader en vader herkent.

Eigenlijk gebeurt er niet zo veel in Jongensjaren. Maar alleen al de beschrijvingen van de relaties tussen de familieleden zijn zo meesterlijk, dat je alsmaar doorleest.

En dan zijn er ook nog de bedienden en de huisleraren, die met al hun vreemde karaktereigenschappen uitvoerig worden neergezet. Aan een van die huisleraren, de sympathieke Oostenrijker Karl Ivanytsj, wijdt Tolstoj een van de vermakelijkste hoofdstukken. Karl Ivanytsj was een soldaat die tegen Napoleon heeft gevochten en voor het ongeluk geboren lijkt. Alles wat hij doet mislukt. Tolstoj laat hem op zijn verhaal vertellen, dat in de vertaling alleen al door de mengeling van Nederlands en Duits oer-komisch is.

Maar zoals wel vaker bij Tolstoj wisselen de komische hoofdstukken de droevige af. Aan het slot komt de losbollige vader van de verteller de kamer binnen waar zijn dochter het tweede pianoconcert van de toen in Rusland geliefde componist John Field oefent. Het is de lievelingsmuziek van zijn overleden vrouw. Tolstoj beschrijft het aldus: ‘Ljoebotsjka speelde verder en vader bleef enige tijd met zijn hoofd op zijn hand steunend tegenover haar zitten; toen schokte hij heel even met zijn schouder, stond op [...] . Wanneer hij bij de vleugel kwam, bleef hij telkens even stilstaan en keek lang en aandachtig naar Ljoebotsjka. Aan zijn bewegingen en manier van lopen kon ik zien dat hij ontroerd was.’ Met die subtiele beschrijving van een immens verdriet laat Tolstoj zien wat hij in zijn mars heeft. En alleen die paar zinnen maken dat je een boek als Jongensjaren meewarig uitleest.

