Akkoord BP met Russen over TNK-BP

Londen. Het Britse olieconcern BP heeft na een diepgaand conflict alsnog een regeling weten te treffen met zijn Russische partners in de joint venture TNK-BP. Het akkoord komt als verrassing omdat veel waarnemers er de laatste maanden van uitgingen dat de Russen de controle over de lucratieve joint venture volledig wilden overnemen. Op grond van het akkoord ruimt de huidige directeur Robert Dudley, die de woede had gewekt van de Russische aandeelhouders, het veld en worden er ook drie onafhankelijke commissarissen benoemd. Bovendien werden beide zijden het er in beginsel over eens 20 procent van de aandelen van TNK-BP naar de beurs te brengen. De Russische aandeelhouders hadden hierop aangedrongen omdat ze aldus hun belang in TNK-BP deels hopen te verzilveren. De joint venture is van groot belang voor BP omdat die goed is voor zo`n 25 procent van zijn olie- en gasproductie en voor eenvijfde van zijn reserves.