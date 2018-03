Afrikaanse Einsteins

Bijzonder was Tendai Mugwagwa altijd al geweest. Ze dacht in getallen, in berekeningen – het liefst zo ingewikkeld mogelijk. Toch zat er voor de Zimbabwaanse in 2001 niets anders op dan met haar bachelor bio-informatica op zak aan de slag te gaan als wiskundelerares.

Maar haar studiecoördinator vergat Mugwagwa niet. Toen hij terugkwam van een congres in Botswana, belde hij haar meteen. Hij had gehoord over een postgraduate opleiding in Zuid-Afrika voor Afrikaanse wiskundetalenten. Of hij haar mocht voordragen. Een jaar later was Mugwagwa een van de zeven vrouwen in de groep van dertig studenten uit elf Afrikaanse landen die vlakbij Kaapstad begon aan het African Institute for Mathematical Sciences: AIMS.

Het idee voor AIMS ontstond in 2001 bij oprichter Neil Turok, die zijn sporen had verdiend in de kosmologie. Hij was directeur van het Centre for Mathematical Sciences in Cambridge toen hij die zomer voor het eerst terugkeerde naar zijn geboorteland Zuid-Afrika. Daar zag hij jongetjes spelen met ingenieus in elkaar geknutselde speelgoedautootjes. Ze deden hem denken aan zijn jeugd. Aan het feit dat hij hier nooit had kunnen worden wat hij nu is: een wetenschapper van wereldformaat. En aan het feit dat er nog steeds zoveel Afrikaans talent verloren gaat. Zijn vader, een blanke anti-apartheidactivist, stimuleerde Turok tot actie.

De opzet was eenvoudig: zet talenten uit heel Afrika bij elkaar in één klas. Schotel negen maanden lang colleges voor van topwetenschappers uit de hele wereld. En leidt hen zo op tot praktische en breed georiënteerde wetenschappers. Het begon met een samenwerking tussen Turoks eigen universiteit in Cambridge met die in Oxford, Parijs en een aantal Zuid-Afrikaanse steden. Inmiddels hebben ruim vierhonderd onderzoekers zich opgegeven als vrijwillig gastdocent.

In de afgelopen vijf jaar verwierf AIMS respect onder wetenschappers en overheden, vooral door te laten zien wat het levert: Afrikaanse high potentials. Eind juni opende het tweede AIMS-instituut in het Nigeriaanse Abuja. Tot 2013 moeten elk jaar drie vergelijkbare instituten hun deuren openen in onder andere Ethiopië, Ghana en Oeganda. Helemaal gerust is Turok nog niet: „Eén misser door corruptie of wanbeleid kan funest zijn voor onze reputatie.”

Turok zegt 150 miljoen dollar nodig te hebben om de instituten voor onbepaalde tijd te laten draaien. Een podium voor zijn pleidooi kreeg Turok begin dit jaar, toen hij in Californië de TED Prize ontving. Dit leverde hem 100.000 dollar op, en de gelegenheid om een verlangen uit te spreken. Zijn wens: „dat de volgende Einstein een Afrikaan zal zijn”.

Daarvoor moet nog heel wat gebeuren. Turok: „De zestig afgestudeerden die we nu per jaar afleveren vormen nog geen Afrikaanse wetenschapsgemeenschap. Maar ze dienen als rolmodel. En als de plannen slagen leveren we straks elk jaar 750 veelbelovende jonge Afrikanen af.” De eerste generatie AIMS-afgestudeerden is nu een paar jaar verder. De meesten stroomden door naar een masteropleiding in Zuid-Afrika. Een aantal geeft nu les op een universiteit in eigen land, een deel doet een PhD op het eigen continent.

Tendai Mugwagwa is een van de vier studenten die via AIMS een promotieplek vond in Europa. Over twee jaar wil ze een postdoc gaan doen, het liefst in Afrika. „Jarenlang verlieten alle brains Afrika, omdat ze hier niks konden. In Nigeria is nu juist een onderzoekscentrum geopend door teruggekeerde wetenschappers. Ik heb contact met een pas opgericht onderzoeksinstituut in Zuid-Afrika, dat banden heeft met AIMS. Als ik daar onderzoek kan gaan doen naar de verspreiding van malaria, hiv en tbc, is mijn keuze snel gemaakt.”

Meer informatie over het AIMS op www.aims.ac.za