`Ein Satz, so beeindruckend wie verkehrt - kaum totsukriegen.` Dat zei de Duits dichteres Hilde Domin in haar eerste Frankfurter Poetik-Vorlesung over Adorno`s uitspraak uit 1949 dat er na Auschwitz geen poëzie meer geschreven kon worden. Inderdaad: `kaum totzukriegen!`, want bijna zestig jaar later duikt hij weer op in een stuk van Arnold Heumakers over L`adieu à la littérature van William Marx (Boeken, 29.08.08). Domin wees erop dat Adorno in 1966 zijn mening heeft herzien en nadrukkelijk afstand nam van zijn doodverklaring van de poëzie. Genoeg reden dus om Adorno`s bekendste uitspraak niet meer te citeren, althans niet zonder verwijzing naar de herroeping ervan.