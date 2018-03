cd eigentijds

Kees Wieringa en Polo de HaasSimeon ten Holt: Canto Ostinato

Kan iets bewegen en toch stilstaan? Het is de existentiële vraag die de minimal music zich keer op keer stelt. De stroming ontstond in de jaren zestig in de Verenigde Staten, maar ook Nederland bracht een absolute minimal-tophit voort: Canto Ostinato (1979) van Bergenaar Simeon ten Holt.

Mensen die normaal niets met eigentijdse gecomponeerde muziek hebben, bezoeken massaal Ten Holt-marathons en kopen grif cd’s met zijn muziek. Binnenkort kan men het stuk zelfs zwemmend beluisteren in het Amsterdamse Zuiderbad. Canto Ostinato leverde Ten Holt enkele jaren geleden een gouden plaat op; een unicum voor een Nederlandse componist. Die veelgeroemde gouden opname door pianisten Polo de Haas en Kees Wieringa wordt nu opnieuw uitgebracht.

Canto Ostinato is minimalisme pur sang: het bestaat uit 106 opeenvolgende blokjes van een noot of tien die steeds op een minuscule verandering na identiek zijn. De uitvoerders – een willekeurig aantal toetsenisten – mogen elk blokje zo vaak als ze willen herhalen. Een uitvoering kan met goed mikken precies één cd lang duren, zoals Wierenga en De Haas deden, maar gerust ook vier uur, 24 uur of nog langer doorgaan.

Er is ook iets niet-minimalistisch aan Canto Ostinato: de eindeloze, volgens velen meditatieve en rustgevende eb- en vloedbeweging van de muziek wordt na 73 blokjes (bij Wieringa en De Haas is dat na ongeveer een half uur) ineens onderbroken door een melodie. Een heldere en wat archaïsche melodie, lieflijk maar toch uitbundig, die al het voorafgaande plotseling in een ander daglicht stelt: stiekem bleek daaronder een melodie te zijn opgekropt, wachtend op het juiste moment om in volle glorie op te duiken, als de zon die plotseling door de wolken breekt.

De tragiek van Ten Holt als componist is dat hij naast Canto Ostinato, waaraan hij van 1976 tot 1979 werkte, nog meer heeft gecomponeerd: werken als Lemniscaat (1983), Incantatie (1990) of Méandres (1997) met dezelfde combinatie van obstinate herhaling en Hollandse helderheid. Maar het publiek wil eigenlijk altijd alleen maar Canto Ostinato horen. Altijd en eeuwig Canto Ostinato.

Volgend weekend is er in Ten Holts geboorte- en woonplaats Bergen (NH) een festival ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag. Op het programma: vier keer Canto Ostinato, een lezing over Canto Ostinato en de presentatie van een nieuwe cd met Canto Ostinato. Plus vier concerten met ánder werk van Ten Holt. Gaat u vooral daar eens luisteren.

Simeon ten Holt Festival. 12/9 t/m 14/9 Bergen, NH. Info: www.simeontenholt.com. Canto Ostinato in het Zuiderbad, Amsterdam: 1/11 20u.