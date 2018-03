Aards circus in zigeunerkamp

Circustheater Compagnie Rasposo, Parfums d’Est. Gezien 4/9, Griftpark Utrecht. T/m 6/9. Inl: stadsschouwburg-utrecht.nl

Vier mannen zitten verhit te kaarten: met woeste armgebaren en af en toe een luide kreet. Ook als het publiek de tent binnenstroomt en om hen heen plaatsneemt, blijven ze opgaan in hun spel. Pas als de oudere vrouw – hoofddoek, bloemetjesjurk – ze aan mouw of oor meesleept de piste in, begint de voorstelling Parfums d’Est van het Franse circusgezelschap Rasposo echt. Hoewel – de vrouw schilt eerst nog even wat aardappelen.

De vrolijke chaos van een zigeunerkamp is de rode draad van deze theatrale circusvoorstelling. De piste is volgepropt met bric-à-brac, de grond bezaaid met vale Perzische tapijten. In het midden staat een wankel houten woonwagentje. De vijf mannelijke artiesten dragen hoge broeken en bretels, de vrouwen kleurrijke jurken. Een hond scharrelt tussen de attributen, terwijl een zigeunerorkestje het tempo straf opvoert.

Rasposo brengt muziek, acrobatiek en dans in een vaudeville-achtige setting. Aankleding en invulling zijn doordacht en consequent, en dat tilt hun voorstellingen uit boven het standaard circus.

Hier zijn de acts knap ingeweven in het zigeunerleven. Van straatgevechten vallen de artiesten in vermakelijke staaltjes acrobatiek. De een tuimelt door de piste met een stoel op zijn rug, een ander slingert om een paal en blijft dan – armen gestrekt, lichaam horizontaal – hangen. Hoogtepunt is de hartverwarmende clown, tegelijk pierrot en pias, die ook een verbluffend acrobaat blijkt.

Niet alle stunts zijn even spectaculair, en ze worden ook niet altijd volmaakt uitgevoerd. Maar vergeleken met het buitenaards knappe maar emotieloze Chinese Staatscircus, is deze aardse, menselijke voorstelling een verademing.