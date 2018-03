6 DANSEN Club Cruise

Cruisen door Rotterdam

Rotterdam. Morgenavond (jaarlijks), 21.00-05.00u. Diverse locaties. Combikaartje: 15 euro (voorverkoop) of 20 euro (aan de deur bij de clubs). www.club-cruise.nl

Eén kaartje waarmee je vijftien clubs in komt, voor de gemiddelde toegangsprijs van een reguliere club of poppodium: 15 euro. In Rotterdam kun je morgenavond kennismaken met het uitgaansaanbod, want Ro-town, Catwalk, Club Vie, The Thalia Lounge, Zin Rotterdam, WORM, Gay Palace, Waterfront, Baroeg, Herr Zimmerman, Bootleg DJ Cafe, Exit, De Unie, Club Vibes en geheel vernieuwde WATT zijn dan vrij toegankelijk met het speciale combikaartje.

Voorafgaand aan de R’Uitmarkt aanstaande zondag, waarop alle culturele instellingen in de stad laten zien wat ze komend seizoen gaan neerzetten, kun je ontdekken wat de nachtelijke tegenhangers te bieden hebben. Dansen kun je eigenlijk overal, maar house en andere stijlen dance hebben de overhand. Poppodium Waterfront zet echter allerlei bands neer, in Rotown treedt de funkband The New Mastersound op (aanrader!) en voor een avond jazz moet je in De Unie zijn.

Hoewel de avond eigenlijk pas om 21.00 uur begint, is er ook overdag al iets te beleven. Baroeg presenteert dan op een buitenpodium alternatieve muziek, van metal tot electro, tijdens Baroeg Open Air Festival. Voor het volledige programma kun je terecht op club-cruise.nl.

Dit is de vierde editie van Club Cruise. Het eerste jaar trok meer dan 2.000 bezoekers. Dit jaar verwacht organisator JMR Productions bijna het dubbele. Zowel doorgewinterde Rotterdammers, eerstejaars studenten als mensen van buiten de stad komen erop af. Om te zorgen dat je snel van de ene naar de andere locatie komt, kun je je kosteloos laten vervoeren. Zo’n dertig voertuigen staan gereed: van limousine, oldtimer, hummer tot tuktuk. Schrik niet als je onderweg wordt verrast door een theatraal optreden. Dat hoort erbij.

Marjolein Marchal