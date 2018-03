5 FESTIVAL

De Nacht van Electra

Groningen: Electra. Zaterdag vanaf 18.30u. www.nachtvanelectra.nl

De Nacht van Electra is een eennachtsfestival geïnspireerd door het landschap aan de oevers van het Reitdiep bij Electra. De nacht wordt geopend met The Creation (Haydn) in een nieuwe bewerking van Bart Visman. Aansluitend wordt Music for 18 Musicians (Steve Reich) gespeeld. Vanaf naderende schepen is de Watermuziek, van Anke Brouwer te beluisteren. De eerste editie van het festival wordt afgesloten met een liefdesverklaring bij maanlicht in een boerenschuur: Verklärte Nacht (Arnold Schönberg) in de versie voor strijksextet.