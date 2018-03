4 opzoeken

Ouderdom van woorden

Bekijk het Chronologisch Woordenboek op www.nrcnext.nl/links

‘Big’, ‘geit’ en ‘lam’ behoren tot de alleroudste geschreven Nederlandse woorden. Ze komen voor in een wettekst uit de achtste eeuw die deels gaat over de straffen op het stelen van vee. De jongste woorden in het boek, aangetroffen in het Nederlands van het jaar 2000, variëren van ‘asobot’ tot ‘weblog’ en komen voornamelijk uit het Engels. 18.000 dateringen van woorden zijn sinds vorige week online te vinden in het Chronologisch Woordenboek van historisch taalkundige Nicoline van der Sijs. Ze staan zowel op ouderdom als op alfabet geordend. Het boek was haar proefschrift uit 2001, maar ze heeft het nu voor iedereen gratis toegankelijk gemaakt via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Ook belangrijke historische en taalkundige gebeurtenissen en de herkomst van die woorden staan erin. (CJ)

Met bijdragen van Carola Janssen, Marten Mantel en Robbert Weij