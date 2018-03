4 FESTIVAL

Wilhelmina Huiskamerfestival

Amsterdam: Wilhelminastraat. Zaterdag, 19.30, 20.30 & 21.30u. Kaarten: www.huiskamerfestival.nl

Professionele cabaretiers, stand-uppers, muzikanten, theatermakers en operazangers uit Amsterdam Oud-West treden zaterdag op in huiskamers in de Wilhelminastraat. Speciaal voor deze gelegenheid worden de huiskamers omgetoverd tot kleine theaters. Je bezoekt drie voorstellingen van elk 30 minuten. Tussen de optredens door is Café Wilhelmina geopend. Na afloop is daar ook het slotfeest. Met o.a. Ernst van der Pasch, Speelman & Speelman, Jennifer Evenhuis, Yora Rienstra.