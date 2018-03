Geen papieren gidsen meer

www.stopdetelefoongids.nl

Jaarlijks zijn er vier ploffen bij mij in het halletje te registeren: 1. telefoongids valt door de bus, 2. telefoongids gaat bij het oud papier, 3. GoudenGids valt door de bus, 4. GoudenGids gaat bij het oud papier. Ik wil ze niet, die ondingen. Nummers en bedrijven zoek ik online, maar behalve als je de postbode weet te betrappen op het moment van bezorgen, kun je alleen via een geschreven brief aangeven dat je de eerste niet wilt (de Telefoongids is verplicht elk huishouden een papieren gids te geven). De tweede is gewoon ongevraagd reclamedrukwerk. Stopdetelefoongids heeft 25 augustus een petitie online gezet om deze papierverspilling een halt toe te roepen. Inmiddels is die door bijna 5.077 mensen getekend. Alleen al het niet drukken en verspreiden van hun gidsen zou 9.244,8 kilo papier schelen en 4.622,4 kilo CO2, rekenen de statistieken op de site voor. (CJ)