3 stadsfestival

Valtifest

Amsterdam: NDSM-terrein, 13.00-23.00u. Entree: 55 euro (vvk 45). www.valtifest.nl, let op: dresscode

MTV en Meubel Stukken sluiten het festivalseizoen komende zaterdag af met een stadsfestival in AmsterdamNoord. Valtifest is een ‘open air’ festival in tenten met muziek uit binnen en buitenland – van niet te missen oude rotten tot vernieuwende dance- en live-acts. En er is een grote ‘20 jaar acid house’-plek, o.l.v. O.H.A.F., the O.W.A.P. met de legendarische Hacienda uit Manchester. Line-up bestaat zowel uit dj’s als bands, met gotere acts, nieuwe acts, plaatjesdraaiers en livemuzikanten.