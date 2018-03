200 jaar Akademie der krakende vloeren

Klaas van Berkel: De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deel 1, 1808-1914. Bert Bakker, 676 blz. € 39,95

Een man van wetenschap was je in de 18de eeuw pas wanneer je lid was van een goed aangeschreven wetenschappelijk genootschap. Vrouwen telden in die eeuw in de wetenschap natuurlijk volstrekt niet mee. Maar behalve dat genootschap was, met name in Frankrijk, het lidmaatschap van zoiets als de Académie des Sciences onontbeerlijk voor een wetenschapper met ambitie. De Académie had immers privileges, zoals het alleenrecht op publicatie van wetenschappelijke verhandelingen. En dat gaf die Académie macht. Niemand kon iets van betekenis publiceren of een nieuw apparaat op de markt brengen als het niet eerst aan de Académie was voorgelegd. Klaas van Berkel, hoogleraar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, schrijft er uitgebreid over in zijn kloeke studie De stem van de wetenschap.

Een dergelijke machtspositie gold ook voor wetenschappelijke genootschappen in andere landen, ook al legden die de accenten soms anders. Terwijl de Franse Académie vooral ten dienste stond van de overheid, draaide het bij bijvoorbeeld de Britse Royal Society juist om de gedachtewisselingen tussen de leden, om het Baconiaanse ideaal dus, waarbij niet de eenzame geleerde productief was, maar juist de man die in collectief verband opereerde.

In de 18de eeuw werd de wetenschap gedomineerd door deze (nationale) genootschappen. Ze werden, zoals de historicus McClellan schreef, een ‘self-generating, self-justifying and self- fulfilling phenomenon.’ Met uitzondering van het decentrale Nederland. Hier duurde het tot het begin van de 19de eeuw voor een nationaal wetenschapsgenootschap werd opgericht. En er was een Franse vorst voor nodig, Lodewijk Napoleon, jongere broer van Napoleon Bonaparte. Dat deze zich, het woord ‘koning’ verhaspelend, aan de bevolking heeft voorgesteld als het nieuwe ‘konijn van Olland’ is apocrief. Zeker is wel dat Lodewijk een ‘Hollandse vorst’ wilde zijn. En dat hij voortvarend overging tot de oprichting van een Institut ou d’une Académie Royale Générale des Sciences, d’Histoire, Belles Lettres et Arts.

Die werd op 16 mei 1808 opgericht, de geleerde Jan Hendrik van Swinden werd de eerste voorzitter en er kwamen vier afdelingen: voor wis- en natuurkunde (en geneeskunde en techniek), voor Nederlandse taal- en letterkunde en geschiedenis, voor oude en oosterse talen en algemene geschiedenis en voor de schone kunsten.

Omdat dit instituut dit jaar twee eeuwen bestaat, prijkt er een lauwerkrans op de gevel van het Trippenhuis, waar de huidige Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zetelt. En om die reden belicht Van Berkels boek uitgebreid de geschiedenis van die Akademie tussen 1808 en 1914. Die begon meteen al met getouwtrek en gesteggel. Moest het instituut ten dienste staan van de staat of de zuivere wetenschap dienen? Lodewijk Napoleon vond het eerste en zei bij de oprichting al dat de leden ‘altijd voor oogen moeten houden, dat er geen land bestaat waarin Kunsten en Wetenschappen, niet slegts een grooter maar zelfs een even groot nut kunnen aanbrengen als in dit Rijk, dat immers op ‘kunstgrond’ gebouwd was en op ‘vorderingen in handel en nijverheid’ was aangewezen. Geleerden als Van Swinden zagen dat anders. Die hadden een Instituut voor ogen dat vooral de zuivere wetenschap diende.

Of het nu om zulke inhoudelijke zaken ging of om meer prozaïsche kwesties, gesteggel is er daarna steeds geweest, zo laat het boek van Van Berkel zien. Een aanhoudend probleem vormde bijvoorbeeld de krakende vloer in het Trippenhuis, het voormalige woonhuis van de wapenhandelaren Trip aan de Amsterdamse Kloveniersburgwal, waar het Instituut vanaf 1812 zijn intrek had genomen. Dat kwam doordat in het gebouw ook het Rijksmuseum was gehuisvest – de Staalmeesters en de Nachtwacht hingen er – zodat de nodige bezoekers door het pand trokken. Door hun ‘aanhoudend gedruis’ moeten vergaderingen voortijdig of helemaal worden afgeblazen, klaagden de geleerden in de notulen.

En dan was er nog de buitenwereld waarin lang niet iedereen het nut en de noodzaak van een Akademie inzag. Neem Johan Rudolf Thorbecke, vanaf 1849 minister van Binnenlandse Zaken. Weliswaar was Thorbecke lid van het Instituut, van de derde klasse, maar hij liet zich er zelden zien en stak niet onder stoelen of banken dat hij twijfelde aan het belang ervan, ofwel aan de rol van de Staat als mecenas van de wetenschap. ‘De grootste ontdekkingen, Mijne Heeren, de schoonste werken, zijn op het voorbeeld der natuur, met geringe middelen tot stand gebragt’, zo zou Thorbecke later schrijven. Toen had hij al bewerkstelligd dat het Instituut in zijn oorspronkelijke vorm was opgeheven. De Koninklijke Akademie, met slechts één afdeling (wis- en natuurkunde), kwam er voor in de plaats. Maar vrij snel daarna werd wel weer een afdeling taal- en letterkunde (tevens geschiedenis, economie en recht) in het leven geroepen.

Die nieuwe Koninklijke Akademie maakte aan het einde van de 19de eeuw en rond de eeuwwisseling een periode van grote bloei door. Vooral de afdeling wis- en natuurkunde, waar de bescheiden Johan Van der Waals en na hem Pieter Zeeman de scepter zwaaiden, en waar andere latere Nobelprijswinnaars (Kamerlingh Onnes, Van ’t Hoff) hun bevindingen openbaar maakten.

Rond 1910 is het uit met de bloei. Wegens een gebrek aan vernieuwing, aldus Van Berkel, die zijn boek in 1914 laat eindigen. Het verdere verloop volgt in deel 2. In dit eerste deel is de grote lijn niet altijd gemakkelijk te ontwaren in de veelheid aan feiten, namen en jaartallen. Maar de echte liefhebber, die tot in detail wil weten hoe het de Akademie en haar voorloper is vergaan, kan er ruimschoots uit putten.