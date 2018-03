Weblog

stephenfry.com/blog

De Engelse acteur en schrijver Stephen Fry (die je kent als de verteller in de Harry Potter films of als Oscar Wilde in de film Wilde) deelt zijn mening en hersenspinsels met de wereld via een blog. Hij bespreekt allerhande gadgets (iPhone, Nintendo DS), nieuwste multimedia (MacBook Pro, Nintendo Wii) en interessante onderwerpen (toekomst van de BBC, verjaardag van de Open Source software Gnux) in een zeer geestige en ontspannen stijl. Naast zijn columns voor The Guardian schrijft Fry zogenoemde blessays: een neologisme van ‘blog’ en ‘essay’. Opvallend: als hij een tijdje niks van zich heeft laten horen – en dat kan zo’n drie maanden zijn – komt hij met een welgemeend excuus naar de lezer. Je kunt de columns ook in beeld en geluid bekijken en luisteren en ook daarin weet Fry zich te onderscheiden. Hij noemt ze Podgrams. (RW)