2 festival

Summer Square

Hengelo: Bataafse Kamp terrein. Zaterdag 12.00-0.00u. Gratis. Inl: www.summersquare.nl

Morgen zal het Bataafse Kamp terrein omgetoverd worden tot een soort mini Lowlands, met twee podia en diverse randactiviteiten. Op deze tiende editie van Summer Square zijn er optredens van Leaf, Voicst, Extince, Mala Vita, The Girls, Two Way Radio en als afsluiter dj Jean. Verder spelen er ook bands uit de regio zoals Lucie Juicy, Sugartoosh, Zaza, en Velvet Monk. Naast de muziek kun je rondkijken op de festivalmarkt, waar ook demonstraties (van onder meer graffiti art) worden gegeven.