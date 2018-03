1 UITMARKT

R’Uitmarkt 2008

Rotterdam: Schouwburgplein. Zondag 13.00-19.00u. www.ruitmarkt.nl

Tijdens de R’Uitmarkt geeft de Nederlandse band Racoon een concert samen met singer-songwriter Stevie Ann. Verder onder meer een soloconcert van Stevie Ann, pianorock van de band Moke, het muziekspektakel China Impressions en een optreden van Dock of the Bay, een grote band met danseressen die de jaren ’70 doet herleven. Bezoekers van de R’Uitmarkt kunnen dit jaar languit liggend in het gras genieten van alle live optredens, dankzij het 900 vierkante meter grote Flying Grass Carpet, dat vlak voor het hoofdpodium ligt.