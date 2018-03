1 paraderen

The Catorialist

www.thecatorialist.blogspot.com

Tegenwoordig heeft elke belangrijke wereldstad zijn eigen straatmodeblog. Een plaatselijke fotograaf gaat naar de hipste wijk, zet mensen met zilveren leggings of enorme plofmouwen op de foto en rent snel naar huis om de foto’s op zijn weblog te zetten. Het weblog The Catorialist is ook zo’n site, maar het verschil met de honderden andere straatmodeweblogs is dat het hier om modegevoelige katten gaat, in plaats van om mensen. Het is een directe en zeer geslaagde parodie op het populaire New Yorkse straatmodeweblog The Sartorialist (thesartorialist.blogspot.com). Zowel de foto’s als de toelichtende teksten zijn in precies dezelfde stijl; en de katten op de foto’s kijken net zo nonchalant uit hun ogen als echte modellen. Een subtiele satire, en door de weloverwogen teksten wordt er rondom de gefotografeerde katten een ware modewereld gecreëerd. Een wereld waarin een halsband hét mannenaccessoire van nu is, witte laarzen (lees: witte voetjes) een gedurfde keus zijn en een Cyperse kat gewaardeerd wordt voor het chique kleurenpalet van het ensemble dat hij vandaag heeft besloten aan te trekken. (MM)