Op de ranglijst van duurste voetbaltransfers aller tijden neemt de Braziliaan Robinho de elfde positie in. De aanvaller werd maandagavond kort voor het sluiten van de transfermarkt door Manchester City voor 42 miljoen euro overgenomen van Real Madrid. Hij krijgt een jaarsalaris van zes miljoen euro.

Enkele uren eerder was de club uit de Premier League in Arabische handen gekomen. De oliesjeiks van Abu Dhabi United Group namen Manchester City voor 246 miljoen euro over van de voormalige premier van Thailand, Thaksin Sinawatra, die wordt beschuldigd van corruptie. De nieuwe eigenaren, vertegenwoordigd door directeur Sulaiman- Al-Fahim, hebben aangekondigd honderden miljoenen in Manchester City te willen investeren.

De investeerders hadden hun oog laten vallen op Dimitar Berbatov van Tottenham Hotspur. De Bulgaarse spits wilde wel naar Manchester, maar dan naar de stadgenoot van City, kampioen United. En hij kreeg zijn zin. De deal met Manchester United kwam maandagavond rond voor 37,7 miljoen euro.

De ranglijst aller tijden van toptransfers wordt nog altijd aangevoerd door Zinedine Zidane die voor 75,8 miljoen verhuisde van Juventus naar Real Madrid. De Spaanse kampioen is ook verantwoordelijk voor de op één na duurste transfer: voor Luis Figo betaalde de club 61,3 miljoen aan rivaal FC Barcelona. De Catalaanse club is verantwoordelijk voor de duurste Nederlandse speler. Voor Marc Overmars betaalde Barça in 2000 39,9 miljoen euro.