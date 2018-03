Zeg maar van…

Taal is besmettelijk. Zo betrap ik mezelf de laatste tijd steeds vaker op stopwoordjes en stopzinnetjes die ik altijd uit de grond van mijn hart heb verafschuwd. Ik weet dat het niet hoort, maar het zijn zulke prettige vluchtheuvels in de conversatie met de medemens.

Iedereen doet het, en zou ik dan weer zo eigenwijs moeten zijn door achter te blijven? Een gesprekje zónder ‘oké’ en ‘absoluut’ is tegenwoordig immers ondenkbaar? En terecht, want ‘oké’ is een heerlijk multifunctioneel woord geworden. Vroeger bedoelde je er alleen mee dat je iets in orde vond, maar inmiddels kun je er van alles mee uitdrukken.

Iemand houdt bijvoorbeeld een lang betoog over de schapenhouderij op de Shetlandeilanden, en terwijl jij in gedachten bij die prachtige vrouw aan de overkant van de straat bent, zeg je af en toe instemmend knikkend: „Oké…oké.”

Moet er zo langzamerhand een einde komen aan het gesprek? Eén woordje is nu genoeg: „O-kéééj…”

Eerlijk, ik zou niet meer zonder kúnnen en ik vraag me wel eens af hoe dat vroeger toch gelukt is. Kennelijk konden we ons toen goed redden met slappe equivalenten als „Ja…ja” en „Nou dág!”

De opmars van ‘absoluut’ zal te maken hebben met onze hang naar stelligheden in een tijd die uitpuilt van onzekerheid. Wie ‘absoluut’ zegt is iemand die weet wat er op deze wereld te koop is en geen enkele aarzeling kent om er zijn mening over te geven. „Ben jij er ook van overtuigd dat er een klimaatverandering gaande is ten gevolge van de opwarming van de aarde?” Vroeger begon ik op mijn stoel te draaien en mompelde vaag: „Daar heb ik nooit zo over nagedacht.”

Dat kan niet meer en het hoeft ook niet meer. Ik kijk nu de ander ferm aan en roep, precies zoals hij verwacht had: „Ab-so-luut!” Einde dialoog.

Ik ben inmiddels zo ver in mijn moderne taalontwikkeling dat ik ook de techniek van het ‘van-zeggen’ kan verfijnen. Het begon jaren geleden met stopfrases als „een soort van…” en „zoiets van...”, maar het streven is het woordje ‘van’ in elke zin te pas en te onpas te gebruiken. Hét grote nationale voorbeeld op dit gebied is premier Balkenende. Hij ziet kans vrijwel elke zin halverwege met een verfrommeld ‘van’ af te remmen. „En dan moeten we ons de vraag stellen van hoe moet het nu verder met onze samenleving.”

Als u zich verveelt tijdens zijn interviews, wat niet ondenkbaar is, begin dan zijn ‘vans’ te tellen, hou er lijstjes van bij en stuur ze hem aan het einde van het jaar op: „Aan de premier van van Nederland.”

Het eigenaardige is dat deze stopwoorden nu een onmisbaar deel van ons leven lijken, hoewel het zeker is dat ze over twintig jaar vergeten zijn en opgevolgd door woorden die er misschien al wel zijn, maar ons nog nauwelijks opvallen. Wie zegt er nog ‘mieters’? En kijk naar de terugtocht van ‘ergens’ en ‘weetjewel’. Vooral voetballers gebruikten een tijd lang om de haverklap het woordje ‘dus’, nu zeggen ze ‘in feite’.

Wat ik eigenlijk in feite met dit alles wil zeggen is absoluut zeg maar in de twee woorden van de nationale groet samen te vatten van „Oké... doei!”