Zeer gave schedel Franse mammoet

rotterdam, 4 sept. Nederlandse en Franse paleontologen hebben in Zuid-Frankrijk een vrijwel intacte schedel van een steppemammoet (Mammuthus trogontherii) ontdekt. Zo`n complete schedel is niet eerder gevonden. De mammoetstier leefde circa 400.000 jaar geleden en was ruim drieënhalve meter hoog. De steppemammoet wordt gezien als een voorloper van de wolharige mammoet; het dier is een van de eerste olifantachtigen die zich aanpaste aan het afkoelende steppe- en toendralandschap. Een oudere mammoetsoort, de zuidelijke mammoet (M. meridionalis) leefde op de savanne van bomen en struiken, terwijl de steppemammoet gras at.