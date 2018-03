Wolven laten het hert lopen als er zalm is

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Het is een clichébeeld uit vele natuurdocumentaires: de wolf op jacht naar herten of kariboes. Toch eten wolven liever zalm, als ze de kans krijgen. Dat zagen wetenschappers van de universiteit van Victoria in de Canadese provincie British Columbia. Ze rapporteren deze week in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Ecology. Volgens de onderzoekers geven wolven de voorkeur aan zalm, omdat die prooi rijk is aan calorieën, relatief makkelijk te vangen is en bij de jacht weinig risico oplevert. Bij de jacht op herten kunnen wolven dodelijk gewond raken. De energie-inhoud van honderd gram zalm – wolven eten bij voorkeur hun koppen – is volgens de studie vier keer zo hoog als die van hertenvlees. Vier à vijf zalmen geven een wolf al genoeg energie om de dag door te komen. Wolven eten een groot deel van het jaar vooral hert. Maar op het moment dat wilde zalm de Canadese rivieren op komt zwemmen, schakelen wolven over op zalm.