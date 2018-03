Winstdaling koper Corporate Express

Framingham, 4 sept. De Amerikaanse kantoorgroothandel Staples heeft in het tweede kwartaal 16 procent minder winst geboekt. In de winkels van het bedrijf kwamen minder klanten, een gevolg van de onzekerheid bij Amerikanen over de economie. Staples nam eerder dit jaar zijn Nederlandse concurrent Corporate Express over. In de resultaten zijn ook de cijfers van Corporate Express opgenomen. Staples behaalde in het op 2 augustus beëindigde tweede kwartaal een nettowinst van 150 miljoen dollar tegen 179 miljoen dollar een jaar eerder. Corporate Express droeg voor het overgrote deel bij aan de omzetstijging van 18 procent tot 5,1 miljard dollar.