Eigenlijk bestaat internet al vanaf het begin van de vorige eeuw. En wel in de vorm van het sinds 1910 opgerichte museum Mundaneum, of wat er nog van over is. De collectie van zes kilometer archiefmateriaal is te zien in een voormalig warenhuis in het Belgische Mons. In de hal van dit museum verheft zich een globe van vier meter hoog. Langs de lange wanden staan twee meter hoge kasten met donkerbruine schuiflaatjes en is er een reconstructie van het bureau van oprichter Paul Otlet.

Volgens hoofdarchivaris Stephanie Manfroid was het Mundaneum vergelijkbaar met een kruising van Wikipedia en Google op papier. Ooit een poging om de wereldvrede dichterbij te brengen door alle menselijke kennis te verzamelen en te verspreiden. Een idee van Paul Otlet, in 1868 geboren als zoon van een fabrikant die wereldwijd trams verkocht.

Otlet was opgeleid tot advocaat, maar meer geïnteresseerd in boeken en wetenschap. In 1895 ontmoette hij jurist, parlementariër, pacifist en latere Nobelprijswinnaar prof. Henri La Fontaine, die zich beijverde voor een Internationaal gerechtshof (dat later in Den Haag werd gevestigd). Met hem richtte hij het Instituut voor Bibliografie ‘voor alle landen en alle tijden’ op. Otlet breidde hiertoe het numeriek zoeksysteem van Melvil Dewey uit tot het Universele Decimale Classificatiesysteem. Het wordt nu nog in bibliotheken toegepast. Tevens ontwierp hij ladekastjes met geleiders voor de indexkaartjes. Op het hoogtepunt omvatte de collectie circa 15 miljoen kaartjes (12,5 x 7,5 cm.)

Hoofdarchivaris Stephanie Manfroid trekt willekeurig laatjes open. Kaartje 63341133.8 verwijst naar de publicatie The commercial cotton crops of 1901, enkele meters verderop een kaartje over Automobile, Velo Bruxelles en aan de overkant van de hal onder wetenschap behoort 5931926 tot de categorie Zoologique Geographique.

Behalve het bijeenbrengen van bibliografische en encyclopedische data werden foto’s, kranten, tijdschriften, affiches en briefkaarten verzameld. Bovendien was er een zaal vol telegraaftoestellen, zodat wereldwijd kennis uitgewisseld kon worden. Otlet, mede-uitvinder van de microfilm, voorzag zelfs een vorm van internet met ‘elektrische telescopen’ en beeldschermen. Zowel hij als La Fontaine hoopte dat hun plannen zouden aansluiten bij het idee de Volkenbond in Brussel te krijgen.

Het Mundaneum werd gehuisvest in het Palais du Cinquantenaire in het Brusselse Parc Leopold. Otlet kreeg steun van de Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie en opende er in 1912 tevens het Musée Mondiale. Beiden zouden in Otlets ogen deel moeten uitmaken van een Cité Mondiale, waartoe meerdere architecten plannen ontwierpen, zoals in 1928 Le Corbusier. Het museum was eerst gepland in Brussel, later bij Genève (mede omdat de Volkenbond daar werd gevestigd). Hierdoor en wegens de economische malaise trok de Belgische overheid haar steun in. Later ontruimden de nazi’s het Mundaneum wegens een expositie over het Derde Rijk en vernietigden ze een deel van de indexkaarten. De rest verstofte in een oud anatomiegebouw van de Vrije Universiteit en Otlet stierf in 1944 gedesillusioneerd.

Na diverse verhuizingen belandde nog zo’n honderd ton materiaal in containers en in 1968 werd het resterende deel in deplorabele staat teruggevonden door de Australische student W. Boyd Rayward.

Door subsidie van de Franse gemeenschap werd het Mundaneum vanaf 1996 een nieuw leven ingeblazen en werd het gevestigd in Mons. Er werken nu tien mensen. Het museum trekt jaarlijks zo’n 15.000 bezoekers; niets in verhouding tot de huidige bezoeken aan internet en Google.

Manfroid: „We werken aan de ontsluiting op internet en richten ons daarbij vooral op anarchisme, pacifisme en feminisme.” Een klus die vele jaren zal vergen.

