Weer geweld tegen journalisten in noordelijke Kaukasus

Machatsjkala. Bij geweld in het noorden van de Kaukasus is gisternacht één journalist gedood en een andere zwaargewond geraakt. Het ging om twee verschillende incidenten. In de Russische deelrepubliek Dagestan werd Abdulla Alisjajev in zijn auto doodgeschoten, een televisieverslaggever die plaatselijk vooral bekend was als presentator van een programma over de islam. Zondag al was de journalist Magomed Jevlojev doodgeschoten door politieagenten in de deelrepubliek Ingoesjetië.