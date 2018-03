Na een fris en wisselvallig begin van de maand september gaat de temperatuur vanaf morgen weer een paar graden omhoog. Droog wordt het echter niet, vooral morgenavond regent het op veel plaatsen.

Vandaag vielen de meeste buien in het noordwesten van het land. Komende nacht komen vooral in het noordwestelijk kustgebied buien voor. Elders zijn er wolken en opklaringen en is het vrijwel droog.

Landinwaarts koelt het af naar een graad of 10, vlakbij zee wordt het 13 graden. Morgen begint de dag op veel plaatsen nog met wat zon, vooral in de noordelijke provincies. Vanuit het zuiden nemen de wolken toe en daar gaat het in de loop van de middag regenen. De regen breidt zich ’s middags verder uit naar het noorden.

De wind draait naar het zuidoosten en is meest matig, windkracht 3 tot 4. Het wordt 18 graden vlak bij zee en een graad of 20 landinwaarts. In het weekeinde wordt het iets warmer, plaatselijk 22 graden in het binnenland.

Droog blijft het niet overal. Er vallen op zaterdag en zondag op sommige plekken nog buien. Er zijn veel wolkenvelden. Toch laat de zon zich geregeld zien.

Na het weekeinde wordt het nog warmer. Het lijkt erop dat dinsdag en woensdag twee nazomerse dagen worden met landinwaarts temperaturen rond 25 graden.