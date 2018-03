Wapenvondst Amsterdam

De Dienst Nationale Recherche heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een grote wapenvondst gedaan in Amsterdam. In totaal werden er 165 wapens in beslag genomen.

Dat heeft de recherche vandaag bekendgemaakt. De wapenvondst is de grootste die de politie de laatste jaren in Nederland heeft gedaan. Vier verdachten, drie mannen en een vrouw, zijn aangehouden op verdenking van illegaal bezit van en handel in vuurwapens.

De recherche werd ingezet op verzoek van de Noord-Ierse politie, die onderzoek deed naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met wapen- en drugshandel en smokkel van sigaretten.

In een bedrijfspand in Amsterdam Oud-West ontdekte de politie automatische pistolen en machinepistolen. Ook nam de recherche 7.000 stuks munitie, laserpointers voor vuurwapens, mobiele telefoons, computers en contant geld in beslag. (ANP)