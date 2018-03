Waarschijnlijk werkt iedereen straks met Chrome

Er staat nog bêta – testversie – achter, zoals bij elk nieuw product dat uit het Google-lab rolt. Maar Google Chrome, de browser die het internetbedrijf dinsdag wereldkundig maakte, is voor Google een belangrijke stap in de concurrentiestrijd met softwaregigant Microsoft.

Van een nieuwe webbrowser zullen weinig computergebruikers wakker liggen. Vandaar dat 80 procent van de websites wordt bekeken met Internet Explorer, dat standaard bij Windows zit. Iets minder dan 20 procent van de computergebruikers gebruikt het alternatieve Firefox.

Maar het gaat Google er niet om de hegemonie van Internet Explorer te ondermijnen. Het webbedrijf, dat dit jaar zijn tienjarig bestaan viert, koos bij het ontwikkelen van Chrome voor een andere aanpak. Het ontwierp een browser zoals je ook een modern besturingssysteem bouwt: een omgeving waarin meerdere complexe applicaties gelijktijdig kunnen draaien, zonder elkaar in de weg te zitten. Normaal gesproken kan een browser met meerdere geopende webpagina’s snel bevriezen of crashen. De structuur van Chrome, die op de Google-site in een verhelderend stripverhaal wordt uitgelegd, moet dat voorkomen.

De overeenkomst met een multitaskende computer is duidelijk. Google’s strategie is er op gericht om zoveel mogelijk taken van de pc naar de browser over te hevelen. De wat hakkelige Nederlandse vertaling ‘bladerprogramma’ is dan ook niet meer van deze tijd. De browser is een plek waar mensen actuele webdiensten raadplegen. E-mail bekijken, routes opzoeken, documenten beheren, tv kijken en spelletjes spelen: het zijn taken die vroeger het domein van de computer waren. Maar dankzij snelle verbindingen en verbeterde programmeertechnieken werken deze toepassingen ook prima op afstand, vanaf een webserver.

Eigen software is in veel gevallen niet meer nodig. En, zo heeft Google tot vreugde van zijn aandeelhouders gemerkt, gebruikers lijken het niet erg te vinden dat ze bij het lezen van hun mail of het bekijken van documenten af en toe een relevante advertentie onder ogen krijgen.

Werken via internet heeft echter één nadeel: je moet er altijd een verbinding voor hebben. Ook daar probeert Google een mouw aan te passen. Het bedrijf ontwikkelde Google Gears, een uitbreiding van de browser die lokale opslag van gegevens mogelijk maakt. Zo blijven webdiensten ook werken als de internetverbinding niet beschikbaar is. Gears zit standaard in de Google browser, maar is ook voor andere software beschikbaar.

Is Chrome een bijzonder programma? Dat valt mee. Google speelde leentjebuur bij concurrerende browsers als Firefox, Opera en Safari. Chrome is dan ook open source software, dat betekent dat andere ontwikkelaars de code mogen verbeteren en hergebruiken. Op die manier hoopt Google het product nog stabieler te maken.

Er zit wel een aantal Google-trucjes in Chrome: zo toont het programma bij het intypen van een webadres meteen suggesties uit de Google-database. Dankzij deze automatische zoekopdracht weet Google niet alleen waar de internetter naar zoekt, maar ook welke sites hij al heeft gevonden. Chrome voegt daar relevante andere sites aan toe. De browser kan daarvoor overigens ook Yahoo of Microsoft Live gebruiken.

Al jaren gonzen geruchten dat Google een eigen besturingssysteem zou ontwikkelen. Nu heeft Google een pakket in handen dat bestaat uit essentiële kantoortoepassingen, e-mail en een stabiele omgeving om die applicaties draaiende te houden. Daarnaast verschijnt dit najaar Google’s nieuwe mobiele platform, Androïd. Dat gaat met Windows Mobile de strijd aan om wie er software – en advertenties – op zogeheten smartphones mag aanbieden.

Microsofts kan niet blijven afwachten, ook al verdient de softwaregigant nog goud geld met Windows en Office – allebei goed voor een marktaandeel van ruim 90 procent. Die inkomstenbron is de komende jaren nog niet opgedroogd, maar het ontbreekt aan perspectieven: zakelijke gebruikers en consumenten staan niet te juichen bij de laatste Windowsversie, Vista. En Microsoft Office is al zo ver uitontwikkeld dat nieuwe versies geen baanbrekende innovaties bevatten. Het maakt Microsoft kwetsbaar voor gratis alternatieven, zeker als die van Google – de nieuwe Microsoft – komen.

Bekijk het Chrome stripalbum via nrcnext.nl/links