Waarom het nodig is

‘Er is geen enkele reden voor paniek, maar we moeten ons wel zorgen maken over de toekomst’, schrijft Cees Veerman in het voorwoord van Samen werken met water van ‘zijn’ Deltacommissie. Dat is ook de toon die de commissie-voorzitter aanslaat tijdens dit gesprek, in een restaurant langs de Waal bij Nijmegen. „Er is geen acute noodsituatie. Maar de kwestie is urgent. We hebben nu de tijd, het geld en de kennis. Laten we de moed hebben om kordaat en flink van start te gaan.”

De commissie stelt geen extreme maatregelen voor. Er hoeven geen grote gebieden opgehoogd. En er mogen huizen blijven worden gebouwd in lage gebieden en buitendijks. Gelukkig maar, vindt Veerman: „Laten we blij zijn dat er geen draconische maatregelen nodig zijn om hier de komende tweehonderd jaar veilig en plezierig te kunnen leven.”

Maar er moet wél wat gebeuren: nu geld uitgeven voor droge voeten is beter dan evacuaties bij grote overstromingen. Veerman: „Je kúnt de Randstad niet evacueren. Als de Maasdijk in het Westland breekt, lopen de tunnels in de wegen van Den Haag en Delft als eerste vol.”

Preventie dus. En daarbij hoort het onderbrengen van geld – „een heel redelijke verzekeringspremie tegen overstromingen”, zegt Veerman – in een speciaal ‘Deltafonds’. Want het geld mag niet aan politieke discussies onderhevig zijn. Veerman: „Als een politicus moet kiezen tussen gratis schoolboeken of het verhogen van een dijk, dan weet ik wel welke kant het opgaat. Als ik zeg dat ik met dat geld voor die schoolboeken een dijk heb verhoogd, zeggen de mensen: was dat nodig dan. Als ik dan zeg dat zonder die dijkverhoging we over vijftig jaar grote problemen hebben, zeggen ze: dat zien we dan wel weer.”

Belangrijk zijn verder de zandsuppleties langs de kust en de ‘onbreekbare’ dijken. Die zogenoemde deltadijken kunnen op sommige plaatsen honderden meters breed zijn. Op andere plaatsen zullen ze smaller zijn, maar breed en sterk genoeg om er woningen op te bouwen.

Ook het ‘mee stijgen met de zeespiegel’ van het IJsselmeer is een ingrijpend voorstel. Veerman: „Met die peilverhoging krijg je er een enorme schijf zoet water bij. Wetenschappers verwachten hele droge zomers, nog veel droger dan de zomer van vijf jaar geleden. Dan hebben we dat zoet water hard nodig. Tegen het indringen van zout water uit zee. Voor het drinkwater. En voor landbouw en industrie.”

Peilverhoging in het IJsselmeer bedreigt wél de veiligheid van steden en dorpen langs het IJsselmeer, waarschuwen de waterschappen. Veerman nuanceert dat. „We hebben het alléén over het IJsselmeer. Het peil in Markermeer en IJmeer blijft hetzelfde. En we versterken de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ik heb al tegen burgemeester Job Cohen gezegd: de achterkant van Amsterdam blijft veilig. En Almere kan z’n bouwplannen richting water voortzetten.”

Een ingewikkelde kwestie tenslotte is de regio Rotterdam en de Drechtsteden. Dat gebied heeft te maken met water van twee kanten. Wat te doen als bij een almaar stijgende zeespiegel de stormvloedkeringen moeten worden gesloten en het water uit de rivieren daardoor niet vrij kan wegstromen naar zee? „Dan loop je vol”, zegt Veerman.

Het bouwen en ophogen van dijken is moeilijk en kostbaar in deze drukke regio. Daarom is de keuze van de commissie gevallen op het vaker sluiten van bestaande stormvloedkeringen en de eventuele bouw van een aantal nieuwe, afsluitbare keringen in het Spui, de Oude Maas, de Dordtse Kil en de Merwede. Het overtollige rivierwater moet dan tijdelijk worden ‘geborgen’ in zuidwestelijke wateren.

Het zijn, zegt Veerman, allemaal maatregelen die nu nog weloverwogen kunnen worden genomen: „Zie klimaatverandering als een kans.”