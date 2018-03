Waakhond greep drie keer in bij Fortis

Brussel. Anders dan Fortis beweert heeft de Belgische financiële toezichthouder de bank-verzekeraar vorige maand wel degelijk gedwongen meer duidelijkheid te verschaffen over een voorgenomen transactie met de Chinese verzekeraar Ping An. Dat bevestigt Jean-Paul Servais, voorzitter van de Belgische financiële waakhond CBFA in een interview met NRC Handelsblad. ”Er was informatie op de markt die niet juist was. Ik heb Fortis gevraagd om daarover duidelijk te communiceren.” Het was de derde keer dit jaar dat Fortis door een financiële toezichthouder werd aangespoord met een reactie te komen op geruchten en duidelijkheid te geven over haar financiële situatie.