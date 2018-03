VS: N-Korea dreigt met herstart van nucleaire reactor

Washington, 4 sept. Volgens de Verenigde Staten werkt Noord-Korea aan de herstart van de nucleaire reactor in Yongbyon. Noord-Korea heeft eerder beloofd de reactor te ontmantelen in ruil voor economische en politieke concessies. Pyongyang is nu begonnen met het uitpakken van opgeslagen spullen, zo meldde gisteren een woordvoerder van de Amerikaanse regering, die het overigens onwaarschijnlijk noemt dat de reactor spoedig weer operationeel wordt. Noord-Korea zou de VS onder druk willen zetten om het land te schrappen van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen, zoals Washington zou doen in ruil voor de ontmanteling van `Yongbyon`. De VS weigeren dit, omdat er nog onduidelijkheid is over de controle op de ontmanteling.