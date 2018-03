VS: Georgië op termijn zeker lid van NAVO

De Verenigde Staten zien Georgië op termijn als NAVO-lidstaat en hebben grote twijfels over de geloofwaardigheid van Rusland als internationale partner. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Dick Cheney vanochtend bij zijn bliksembezoek aan Tbilisi in Georgië.

Cheney is de eerste westerse leider die Georgië bezoekt sinds de korte oorlog met Rusland vorige maand in de opstandige regio Zuid-Ossetië. Zijn vier uur durende bezoek was bedoeld als steunbetuiging aan de pro-westerse president Michael Saakasjvili. De Verenigde Staten hadden gisteravond al 1 miljard dollar (688 miljoen euro) aan steun toegezegd voor de economische wederopbouw.

Cheney uitte vanochtend zoals verwacht kritiek op het Kremlin. „De acties van Rusland zorgen voor grote twijfels over de intenties van het land en over de geloofwaardigheid van Rusland als internationale partner. Niet alleen met betrekking tot Georgië, maar tot de hele regio”, zei Cheney tegen de pers na zijn gesprek met Saakasjvili.

De VS staan onverminderd achter de toetreding op termijn van Georgië tot de NAVO, zoals afgesproken tijdens de NAVO-top van april in Boekarest. „Amerika ondersteunt het plan tot toetreding van Georgië. Het land behoort in de toekomst tot onze alliantie”, aldus Cheney.

Ook Oekraïne, waar Cheney vanmiddag is, heeft de toezegging van de NAVO dat het op termijn lid kan worden. Rusland verzet zich fel tegen toetreding van deelrepublieken van de voormalige Sovjet-Unie tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

In Tbilisi benadrukte Cheney dat Washington nauwe banden wil onderhouden met Georgië en haar Kaukasische buren. „De vrije wereld kan niet toestaan dat het lot van een klein land bepaald wordt door de agressie van een grotere buur”, had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice eerder deze week gezegd. Stabiliteit in de regio is van groot economisch belang. Door Georgië loopt een oliepijplijn van de Kaspische Zee naar Turkije en zo naar West-Europa, de enige verbinding die niet over Russisch grondgebied loopt.

Ondanks de aanwezigheid van het Amerikaanse marineschip Mount Whitney in de Zwarte Zee, onderweg met hulpgoederen naar Georgië, werd vanochtend niets gezegd over nieuwe militaire steun aan Georgië. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was steun van de VS bepalend voor de opbouw van het Georgische leger. Volgens de Russische president Dmitri Medvedev gaven de VS zo „carte blanche” aan Georgië voor „agressie” in de regio. (AFP, AP, Reuters)