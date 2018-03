Vragen over financiering Deltaplannen

Een dag na de presentatie van de ingrijpende voorstellen van de ‘Deltacommissie’ om het hoofd te bieden aan klimaatverandering is er nog veel onduidelijkheid over de financiering van de plannen.

Voor uitvoering van de voorstellen van de staatscommissie onder leiding van voormalig minister Veerman is groot draagvlak in de Tweede Kamer. Maar over de financiering van de plannen bestaan vragen.

Een van de plannen is om een speciaal fonds in het leven te roepen waaruit gedurende de komende honderd jaar één tot anderhalf miljard euro per jaar wordt betrokken voor hoogwaterbescherming en zoetwatervoorziening. Premier Balkenende kondigde gisteren aan dat het kabinet volgend jaar een voorstel indient voor de door de commissie gewenste Deltawet, waarin onder meer de financiering is geregeld. Of dat in de vorm van een fonds moet gebeuren, liet hij in het midden.

De VVD vindt het „onwenselijk” dat er een fonds komt met geld dat „buiten de politieke discussie” wordt gehouden en toekomstige generaties opzadelt met kosten. De SP vraagt om tempo van het kabinet en wil dat de Kamer de financiering uiterlijk bij de begroting van 2010 vaststelt. Het CDA vindt het nog te vroeg om over de financiering te praten.

Bovendien is het de vraag of de Europese Commissie toestaat dat door de langjarige uitgaven het begrotingstekort van Nederland wellicht boven de zogenoemde 3-procentsnorm uitkomt.

De commissie-Veerman gaat ervan uit dat Nederland mag rekenen op een uitzonderingspositie binnen de Europese begrotingsregels. Die is mogelijk gemaakt door een golden rule die bepaalt dat de 3-procentsnorm mag worden overschreden als sprake is van „zwaarwegend maatschappelijk belang” bij infrastructurele projecten.

