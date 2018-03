Virus via DNA van ouder naar kind

new york, 4 sept. Het virus dat de `zesde ziekte` veroorzaakt, een veel voorkomende kinderziekte, blijkt erfelijk. Het virus, het humane herpesvirus 6 (HHV-6), wordt via het DNA van ouder op kind overgedragen. Van het virus worden jonge kinderen ziek en ze krijgen vaak rode vlekjes. Bijna iedereen is met het virus geïnfecteerd; vaak worden kinderen al met het virus geboren. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat die overdracht meestal niet via de moederkoek plaatsvindt, maar doordat het virus in het DNA van de ouders ingebouwd is. Zowel de vader of de moeder kan op deze manier het erfelijke virus doorgeven via zaad- of eicellen. Kinderarts Caroline Breese Hall van de University of Rochester (New York) die de studie uitvoerde, onderzocht 43 baby`s die met HHV-6 geboren waren. Van hen had 37 het virus in de chromosomen; de anderen waren via de placenta besmet. Er zijn wel andere virussen die in het DNA ingebouwd zijn, maar die veroorzaken geen ziekte. De studie verscheen in het septembernummer van Pediatrics.