Verbied leegstand, niet het kraken

CDA, VVD en de ChristenUnie willen een kraakverbod. Maar meerdere gemeentes hebben al een instrument om panden te vorderen van de eigenaar om deze een gunstige bestemming te geven. Helaas word hier bijna nooit gebruik van gemaakt. Ook vastgoedeigenaren hebben middelen om krakers uit hun panden te krijgen. Zodra ze plannen hebben met het pand, kunnen ze de kraker met een kort geding laten vertrekken. Wat gebeurt er dan als het kraakverbod is ingesteld? Het verbod is een goede stap voor de leegstand. Is het geen beter idee om leegstand te verbieden in plaats van het kraken?