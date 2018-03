Varkenscyclus dreigt in de scheepsbouw

Voor elk afgewerkt schip één unieke, vergulde scheepsbel. Dat is al jarenlang de traditie bij Breko. Maar de laatste jaren heeft de familiale scheepsbouwer uit Papendrecht het aantal kopergele bellen dat de werf verliet, nauwelijks nog kunnen bijhouden.

„Het gaat wel erg hard”, zegt commercieel directeur Jan Korevaar. „Al vier jaar hebben we continu zes tot tien schepen in opdracht. Ons orderboekje is gevuld tot 2010.”

Circa 140 man werken er op de werf. Zij hebben de handen vol met een vijftal casco’s. Die ruwe stalen rompen – in elkaar gelast in lagelonenlanden zoals Roemenië, Polen, Turkije of China – worden er voorzien van elektriciteit, voortstuwing en aftimmering.

Het merendeel van de schepen is bestemd voor de binnenvaart. Sommige 110 tot 135 meter lang. Gemiddelde kostprijs: 4,5 tot 9 miljoen euro. Maar erg comfortabel voelt Korevaar zich niet bij die booming business.

„De markt is overspannen”, zegt hij. „Sinds eind jaren negentig is de prijs van een nieuwbouwschip gemiddeld met 10 procent per jaar gestegen.” Periodes van hoog- en laagconjunctuur maakte de Breko-manager wel al eerder mee. „Je hebt de zeven vette en de zeven magere jaren in onze branche, net zoals in de Bijbel. Maar de hausse die we nu meemaken, is wel erg hevig.”

De orderboekjes van scheepsbouwers en toeleveranciers in de Nederlandse binnenvaart zitten eivol. Veelal met lange wachttijden en personeelskrapte tot gevolg. Grondstoffen – zoals staal, koper en zink – zijn peperduur en om de nodige componenten tijdig in handen te krijgen, moeten scheepswerven vaak grote sommen voorfinancieren. Dit vreet aan de winstmarge.

De afgelopen jaren was het tempo van de nieuwbouw in de binnenvaart zo hoog, dat sommige experts zich bezorgd de vraag stellen of er wel op de huidige schaal nog kan worden door gebouwd. Eén van hen is Hans Visser, econoom aan het onderzoeksinstituut NEA.

In het kwartaalblad Op Koers van de Rabobank waarschuwde Visser onlangs voor een ‘varkenscyclus’, het fenomeen waarbij boeren geneigd zijn meer varkens te fokken als de prijs van de dieren hoog is, met als gevolg dat maanden later door het grote aanbod de prijs in elkaar zakt.

Dit is volgens hem nu ook met de binnenvaartvloot aan het gebeuren. Tussen 1999 en 2008 zijn honderden Nederlandse binnenvaartschepen in de vaart gebracht. Vooral vaartuigen met een groot laadvermogen. „Er zijn nog 300 tot 400 schepen in aanbouw”, zegt Visser. „Op korte termijn zie ik geen einde komen aan die toename van nieuwe laadruimte. Er dreigt een overcapaciteit.”

Scheepsmakelaars en banken deden de afgelopen jaren gouden zaken met de nieuwbouw. De vraag was zo groot dat meer dan de helft van de nieuwbouwschepen al voor de oplevering met winst werd doorverkocht.

„Ik heb klanten die horendol zijn gebeld met de vraag of ze niet van hun schip afwilden”, zegt Govert Smits, directeur van de scheepswerf Smits Machinefabriek uit Capelle aan den IJssel.

Door de fel gestegen prijzen heeft iedereen flink geld verdiend met die vorm van speculatie. „Ik waarschuw al vijf jaar voor de gevolgen van overcapaciteit”, zegt Kees de Vries, directeur van de nautisch-technische belangenvereniging Koninklijke Schuttevaer. „Er is geen reden tot paniek, er zijn nog geen schepen die stil liggen of bedrijven die failliet gaan. Maar we moeten wel bedachtzaam zijn.”

Het vervoer van droge lading en containers in de Europese binnenvaart is de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 2 procent per jaar toegenomen. Die toename houdt volgens experts min of meer gelijke tred met de verhoging in capaciteit van de vloot. In de tankvaart oogt het plaatje echter minder rooskleurig. Daar is het transportvolume in dezelfde periode gedaald, hoewel er vorig jaar alleen al 50.000 ton vlootcapaciteit is bijgekomen.

Veel binnenschippers worstelen ook met fel gestegen exploitatiekosten. De rentelasten zijn de laatste drie jaar verdubbeld, de salariskosten gingen in twee jaar tijd met 6 procent omhoog en de brandstofkosten kenden de afgelopen zes jaar een recordgroei van 80 procent. Ook de onderhoudskosten (12 procent sinds 2004) en de verzekeringspremies (5,6 procent) namen toe. Dit alles drukt de rendabiliteit.

Steeds meer binnenschippers moeten 24 uren per dag varen om de exploitatie sluitend te maken, wat voor kleine gezinsbedrijven – nog altijd 70 tot 80 procent van alle binnenvaartbedrijven in Nederland – geen sinecure is. „De vraag is niet óf, maar wanneer de markt instort”, schreef Kees de Vries een jaar geleden in Schuttevaer, een gespecialiseerd weekblad voor de binnenvaart. Vandaag klinkt hij iets minder sceptisch. „Het aantal nieuwbouworders is een beetje aan het afvlakken”, zegt hij. „Dit kan een positieve kentering zijn.”

Uit de cijfers blijkt dat nog niet. Van 2000 tot 2005 zijn er ruim 800 schepen aan de West-Europese binnenvloot toegevoegd. Het merendeel daarvan werd op Nederlandse werven afgebouwd.

Op dit ogenblik staan er 224 schepen geregistreerd onder het bouwjaar 2006 en 2007. De afbouw van een binnenvaartschip kan algauw een tot twee jaar in beslag nemen. Dat betekent dat een groot deel daarvan nog op de markt moet komen.

„Het gaat nu al tien jaar zeer goed met de binnenvaart”, zegt de Vries. „Iedereen heeft goed geld verdiend.” Hij is blij dat het doemscenario van een overcapaciteit voorlopig nog geen werkelijkheid is geworden. „Maar de bomen groeien niet tot in de hemel.”