Van rebelse pop naar bruiloftsmuziek

De Marokkaanse muzieksmaak is gevarieerd. Terwijl raï (Noord-Afrikaanse pop) en hiphop het mogelijk maken om te spelen met taboes als seks, drugs en politiek, is chaabi (Marokkaanse feestmuziek) het genre dat de Marokkaanse boel bij elkaar houdt. Chaabi (spreek uit: sjè-bie) wordt bijvoorbeeld altijd op Marokkaanse bruiloften gespeeld. Het is een mengeling van Arabische en Berberse stijlen, met een heel aanstekelijk ritme, dat door de muzikanten ‘het manke ritme’ genoemd wordt: het accent valt niet op de tel, maar net iets eerder of iets later, waardoor de muziek swingend en opzwepend wordt.

Miriam Gazzah, zelf een Nederlandse met een Tunesische vader, schreef een dissertatie over het muzikale gedrag van jonge Marokkanen. Ze promoveert daar komende maandag op aan de Radboud Universiteit. Het is een letterenonderzoek met een hoog antropologisch gehalte. „Het ging mij niet om muziek op zich, maar om groepsvorming en identiteit”, vertelt Gazzah. „Chaabi speelt een cruciale rol in het bewustwordingsproces van Marokkaanse jongeren. Marokkanen trouwen graag op een Marokkaanse manier en daar hoort altijd chaabi bij. Marokkaanse jongens en meisjes gaan als kinderen al mee naar die bruiloften, vaak als baby al. Maar pas als ze 15, 16 jaar oud zijn maken ze zo’n bruiloft voor het eerst echt bewust mee, als deelnemer.

„Dat maakt deel uit van volwassen worden en je bewust worden van je identiteit. Wanneer je daar als puber mee bezig bent, en je maakt op zo’n bruiloft die ambiance mee, dat enthousiasme, je ziet hoe mensen helemaal losgaan, je maakt mee hoe die muziek mensen bijeen brengt – dat groepsgevoel – dan is het, zoals een vrouwelijke dj tegen me zei, alsof er plotseling een schakelaartje wordt omgezet. Er gaat een wereld voor ze open en ze realiseren zich: hé, dit hoort bij mij.”

Waarom zijn bruiloften voor Marokkanen zo belangrijk?

„De overgang van het ongetrouwd zijn naar het trouwen, die rite de passage, is voor hen het belangrijkste moment in een mensenleven. Het is ook het moment om als familie te tonen: kijk eens hoe goed wij het gedaan hebben. Kijk eens hoeveel mensen we hebben uitgenodigd. Kijk eens hoeveel schapen we hebben geslacht. Kijk eens wat een prachtige jurken onze bruid aan heeft. Er is een heel economisch circuit dat alleen van die bruiloften leeft: cateringbedrijfjes, bruidaankleedsters, muzikanten... Een bruiloft kost al gauw tienduizenden euro’s.

„Het is ook alsof ze op zo’n bruiloft aan anderen, met name ook aan de kinderen en kleinkinderen, willen laten zien: kijk, dit is de Marokkaanse manier. Muziek is daarin heel erg belangrijk, en ook kleding, eten, gedrag.”

Die bruiloften duren een paar dagen en de muzikanten spelen vaak zes uur achtereen. Dat moet voor iemand van 15, 16 jaar een heel intense ervaring zijn.

„Jongeren zeggen: als ik chaabi hoor wil ik dansen, en als ik er eenmaal in zit dan kom ik er ook niet meer uit. Een gevoel van trance. De muzikanten spelen daar op in. Er wordt veel geïmproviseerd, vooral aan het eind van het nummer, dan gaat het vaak nog tien minuten door, met opzwepende ritme- en tempowisselingen.”

Speelt het geloof hier nog een rol?

„Er is al eeuwenlang, eigenlijk al vanaf het begin van de islam, een theologische discussie over de toelaatbaarheid van muziek. Wat voor muziek toegestaan is, wat voor instrumenten, wat voor teksten. Daarnaast is er een heel andere discussie, die niet zozeer betrekking heeft op de muziek zelf maar op dingen die geassocieerd worden met muziek: optreden voor een gemengd publiek, het gebruik van drugs, het gebruik van alcohol, ‘onwettige’ relaties tussen mannen en vrouwen. De jongeren die ik sprak hadden bijna allemaal een heel individualistische manier van hun geloof praktiseren. Zij zeiden: wat ik doe is tussen mij en Allah en daar heeft verder niemand iets mee te maken. Zo legitimeerden ze bijvoorbeeld dat ze naar rapteksten luisterden die eigenlijk naar de letter van de islamitische wet haram – verboden – waren.”

Of naar verboden raïteksten, waarin openlijk wordt gezongen over wilde liefdesavonturen die niet in bruiloften uitmonden?

„Raï was vooral vroeger een rebelse muzieksoort waarin de taboes niet werden geschuwd. Veel jongeren die al wat ouder waren zeiden: raï vond ik geweldig toen ik 15, 16 jaar oud was, omdat het over alcohol ging en roken en vriendinnetjes, heel spannend. Zodra ze een jaar of 20 zijn, nemen ze daar weer afstand van. Want dan nadert het moment in hun leven – zo praten ze er ook over – dat ze serieus worden. Trouwen, kinderen krijgen. Dan laten ze de raï en de hiphop achter zich.”

Maar ze gaan nog steeds naar die bruiloften.

„Ja, weer terug naar de chaabi.”

Miriam Gazzah: ‘Rythms and Rhymes of Life. Music and Identification Processes of Dutch-Moroccan Youth’. Amsterdam University Press, 280 pag., € 39,50.