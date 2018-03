Van neonazi tot fotomodel

„Als Hitler gelijk had, waarom heeft hij dan zelfmoord gepleegd? En als hij zulke goede bedoelingen had, waarom dan die gruwelijkheden?”

Het zijn de woorden van Jeffrey (22). Dezelfde Jeffrey uit Tongeren in Belgisch-Limburg die twee jaar geleden nog in nrc.next stond als neonazi. Compleet met kale kop, bomberjack en een groot zwart IJzeren kruis op zijn borst. Aanleiding was de tentoonstelling Jeffrey van fotograaf Jasper Groen in het Foam_Fotografiemuseum in Amsterdam.

Nu is er een nieuwe Jeffrey. Een Jeffrey met haar, die fan is van Najib Amhali en het msn-logo ‘hardcore tegen racisme’ heeft. Ook wil hij mannequin en fotomodel worden. Hij heeft zich ingeschreven bij een regionaal modellenbureau en meegedaan aan hun Mister Limburg-verkiezing 2008. De finale was in april in Dancing Klaverblad in Lummen. Jeffrey viel buiten de prijzen.

Wat is er gebeurd met Jeffrey de neonazi? Hoe kijkt hij terug, en hoe ziet hij de toekomst?

Voor het eerst neemt Jasper Groen een journalist mee naar Tongeren. De fotograaf is een beetje zenuwachtig. Wederzijds vertrouwen is alles in zijn werk. Jasper is bang dat Jeffrey zal schrikken. Maar het is belangrijk voor de nieuwe foto’s van Jeffrey, onderdeel van de expositie Young Identities in de Amsterdamse Melkweg die vandaag begint.

Jeffrey is ook niet zo’n prater. „Goed je best doen, jong”, heeft Jasper vooraf gezegd. „Dat is belangrijk voor mijn carrière.” „Ja”, zei Jeffrey. „Ook voor de mijne.”

Jeffrey is enig kind en woont nog bij zijn ouders, Johnny en Juliana. Ze staan op het punt om te gaan verhuizen. De lage, donkere huiskamer is volgebouwd met dozen. Op de schouw staat een levensgroot portret van Christus. Ernaast tettert een hangende breedbeeld-tv. Jeffrey blaast wat rook naar vliegen. Tosca, de half-bouvier, blaft.

Het is zondag en moeder Juliana is naar haar werk, in de spoelkeuken in een restaurant. Jeffrey en zijn vader hangen op de bank en kijken kabel-tv. „Tongeren is dood, volgens Jeffrey. „Ja, er is één leuke bar.”

Jeffrey is een schoolverlater. Hij heeft gewerkt als vuilnisman en in de auto-onderdelenfabriek waar zijn vader werkt. „Jeffrey is eigenlijk een entertainer”, zegt zijn vader trots. „Hij heeft tien jaar gedanst. Als hij op het podium staat, dan gebeurt er wat.” „Als hij dat zegt, dan zal dat wel zo zijn”, dolt Jeffrey zichtbaar gevleid. „Dat is gewoon showbusiness, man. Ik trek de camera naar me toe.”

In de fabriek werken, wil hij niet meer. „Ik heb liever werk waarin je het zelf wat meer voor het zeggen hebt. Zoals model zijn. Of kledingverkoper.” Voorbeelden in de modellenwereld, weet hij niet zo een-twee-drie. „Oef, dan zou ik Fashion TV moeten aanzetten.”

Jasper zag Jeffrey voor het eerst op het Maastrichtse Vrijthof in 2003, winkelend met zijn ouders. „Ik voel me altijd al aangetrokken tot van die Ciske-types, met zo’n onschuldige stoerheid”, zegt Jasper. „Jeffrey met dat muizige, was het helemaal. Hij is niet superknap, maar hij heeft wel wat.” Hij volgde het gezin een paar honderd meter en vroeg of hij een foto mocht maken. Het was de eerste keer dat Jasper met een camera rondliep. Jeffrey had net zijn eerste Lonsdale-jas gekocht.

„Jeffrey was in die tijd breakdancer en deed mee aan battles”, vertelt Jasper. „Het verhaal gaat dat hij tijdens zo’n battle ruzie kreeg met een zwarte jongen over zijn Lonsdale-kleding. Die jongen trok een mes en zo zou het zijn begonnen.”

Hij ging msn-chatrooms bezoeken onder de schuilnaam Whitepower Worldwide. Zo kwam hij in contact met rechts-extremisten: Combat 88, een internationale knokploeg van neonazi’s, en de Gentse ‘skinny’ die hem tips gaf. In korte tijd veranderde Jeffrey in de enige neonazi van Gellick, het gehucht waar ze toen woonden. Zijn racistische vriendinnetje uit Antwerpen trok bij hen in.

Jeffrey was wel een vreedzame neonazi. Alle buitenlanders moesten het land uit, maar hij was tegen geweld. „Op msn ging ik dan weleens met hem in discussie”, zegt Jasper – zelf getrouwd met een man. „En de homo’s dan, vroeg ik. Ja, die mochten dan wel blijven. ”

„Ik ging om met slechte kameraden”, zo verklaart Jeffrey het nu. „Je hebt frustraties, en die uit je op de verkeerde mensen.” Ook was hij gek op oorlogsfilms, zoals Der Untergang. Het schietspel Medal of Honour is zijn favoriete game. Ja, daarin speelt hij nog altijd meestal de Duitsers. Maar dat is omdat het geweer van de geallieerden alle kanten uitschiet.

Nu voelt Jeffrey zich beter. „Stukken beter, ja”, zegt hij bijna verrast. Er is geleidelijk een boosheid in hem verdwenen. „Vanzelf, het was niet echt één moment.”

Wat hielp, was dat de internetverbinding thuis werd afgesloten. En in de fabriek werkte Jeffrey met aardige Turkse en Marokkaanse collega’s. „Ik zie ze nog weleens in Coyote-Ugly, een partycafé in Bilzen, even verderop.” Elke donderdag is er topless bediening.

Jasper is ervan overtuigd dat zijn Surinaamse buurman een rol heeft gespeeld. Bij de opening van Jaspers eerste expositie over Jeffrey ging hij in discussie. Jasper: „Dus jij vindt dat ik weg moet, zei hij tegen Jeffrey. Zo, leg me dat dan maar eens uit. Maar wel op een leuke manier.”

„Ja, dat was één van de discussies die je hebt”, zegt Jeffrey erover. Het was meer dan dat, denkt Jasper. „Achteraf zei Jeffrey: er waren zoveel mensen, maar je buurman was de enige die me aan durfde te spreken.”

Het IJzeren kruis op zijn borst stoort Jeffrey niet zo. Het blijft een onderscheiding voor moed, en moed is universeel. „Ik zie het nu als iets van mijn opa”, vertelt Jeffrey. „Die vocht in de oorlog in het Geheim Leger”– een Belgische verzetsgroep. Overigens, als de tattooshop het niet had geweigerd, was het kruis een SS-doodskop geweest.

Dan vraagt Jeffrey plotseling of het geen bezwaar is als hij het het interview mag onderbreken. Zijn nieuwe vriendinnetje heeft ge-sms’t. Hij wil haar even ophalen.

„Het was een heel, heel moeilijke tijd”, zegt zijn vader zacht als hij de deur uit is. „Mijn vrouw heeft nachtenlang met Jeffrey gepraat. Hij is beïnvloedbaar, veel te goed en veel te goedgelovig. Daar wordt misbruik van gemaakt. Dat vorige meisje van hem had hem zo opgejut. Ze probeerde Jeffrey weg te trekken van ons. Op een gegeven moment had ze acht mannen uit het café gebeld om ons in elkaar te komen slaan. Dat heb ik kunnen sussen. Gelukkig heeft Jeffrey het op tijd ingezien. Het is nu ongeveer een jaar uit.”

Dan komt Jeffrey weer terug. Met zijn nieuwe vriendinnetje. Het is een klein, beeldschoon meisje met een zachte uitstraling. Sanne heet ze, en ze zegt niet veel. Hoe lang kennen ze elkaar? „Drie weken”, zeggen ze. „Van de Coyote-Ugly.”

„Willen jullie het nieuwe huis zien”, vraagt Jeffrey’s vader. Hij rijdt de auto voor, het bezoek volgt in colonne.

In de auto is Jasper opgelucht dat het gesprek goed ging. „Jeffrey heeft veel voor me betekend. Als hij geen neonazi was geworden, was de serie niet zo spannend geworden. Andersom blijft het een jongen uit een arbeidersgezin in Tongeren. Door mij heeft hij wat meer van de wereld gezien. Hij zit aan het eind van zijn vorming, denk ik. Het gaat wat worden, zei hij over Sanne. Nou, zoiets zegt Jeffrey nooit, dan is dat ook zo. En als zij bij hem intrekt, dan heeft hij wat om voor te gaan.”

Het nieuwe huis ligt aan de rand van Tongeren en kijkt uit over de velden. Het is koel, ruim en licht in vergelijking met het oude huis. Jeffrey troont Sanne mee naar de tuin, zijn vader geeft een rondleiding.

„Dit wordt Jeffrey’s kamer”, zegt hij op de eerste verdieping. De muren zijn lichtblauw met een lint van motorcrossers. „Wat een toeval, he. Precies hetzelfde behang als in Jeffrey’s kinderkamer.” Buiten klinkt ineens een ijl en vrolijk deuntje. „Ah, daar is de ijscoman.”

De achternaam van Jeffrey is om privacyredenen niet vermeld.