Undercoveragent in zaak `t Zandt

Groningen, 4 sept. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een undercoveragent ingezet om Johnny B., de vermeende pyromaan van `t Zandt, een bekentenis te ontlokken. Dat meldde het OM gisteren De agent deed zich voor als medegevangene van B. en probeerde op die manier de verdachte uit te horen over zijn aandeel in de branden in het Groningse dorpje `t Zandt, eind 2007. Volgens het OM is er slechts eenmaal contact geweest tussen de agent en de verdachte. De advocaat van B. laat in een reactie weten dat in het gesprek tussen zijn cliënt en de undercoveragent ”niets relevants” is gezegd. De advocaat zegt het bovendien te betreuren dat het OM de inzet van de agent naar buiten heeft gebracht.