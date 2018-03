Uma Thurman: vamp met huiveringwekkend hoog IQ

Het moet ongetwijfeld als compliment zijn bedoeld, maar er spreekt een eigenaardig soort ontzag uit de uitspraak die haar tegenspeler uit Dangerous Liaisons (1988) John Malkovich zich over haar liet ontlokken: „Ze heeft het lichaam van Jayne Mansfield en een huiveringwekkend goed verstand.” Echt verwonderlijk is zijn karakterisering niet, na haar speelfilmdebuut als de vampachtige Laura in de thriller Kiss Daddy Goodnight (1987) leek Uma Thurman voorbestemd Amerika’s zoveelste blonde en fragiele sekssymbool te worden.

Ook haar kloostermeisje Cecile de Volanges, die door Malkovich seksueel wordt ingewijd, moest het immers hebben van haar bedeesde oogopslag en opgewonden blosjes. Maar de echte Thurman is natuurlijk een sfinx à la Greta Garbo en Lauren Bacall: zelfverzekerd, onaantastbaar en gedistingeerd. Daarvan zien we weinig terug in de relatiekomedies waarmee ze de laatste tijd haar geld verdient: Prime (2005, carrièredame wordt verliefd op jongere zoon van haar psychotherapeut Meryl Streep), My Super Ex-Girlfriend (2006, waarin ze van haar gebroken hart afkomt door als semisuperheldin nog meer brokken te maken) en nu The Accidental Husband (radiopsych wordt verliefd op brandweerman).

Dat Uma Karuna Thurman (Boston, 29 april 1970) niet zomaar een sekssymbool werd, maar ‘America’s number one art-house sex symbol’ lag in ieder geval aan haar eigenzinnige en non-conformistische keuze van de films waarin zij uit de kleren ging. Zo steeg ze poedelnaakt op uit een oesterschelp in Terry Gilliams The Adventures of Baron Munchausen (1989), was ze Henry Millers biseksuele echtgenote in Philip Kaufmans Henry, June (1990) en bedreef ze braaf de liefde met Robert de Niro in Mad Dog and Glory (1993).

Pas met de donkerharige, vrijpostige en drugsgebruikende Mia in Pulp Fiction (Oscarnominatie in 1994) kregen we een andere Uma te zien, eentje die meer paste bij het milieu waaruit ze afkomstig was. Als dochter van de eerste Amerikaan die door de Dalai Lama persoonlijk tot boeddhistisch monnik was gewijd (Uma zou ‘diegene die zegeningen brengt’ betekenen in het Sanskriet) en een voormalig Zweeds topmodel, psychotherapeute en ex-echtgenote van LSD-goeroe Timothy Leary, bleef er voor de jonge Uma niet zoveel excentriek gedrag over om zich tegen haar ouders te verzetten. Haar rebellie lag daarom in een zorgvuldig opgebouwd imago van all American schoolmeisje en cheerleader.

Toch is ze haar leukste rollen gaan spelen nadat Quentin Tarantino haar van haar blonde lokken had bevrijd: de verleidelijke en zelfbewuste Dr. Pamela Isley alias Poison Ivy in Batman , Robin (1997), een dommeblondjesparodie in The Truth about Cats and Dogs (1996) en Irene Cassini in de sciencefiction thriller Gattaca (1997). Tijdens de opnamen van die laatste film leerde ze haar man – inmiddels ex – Ethan Hawke kennen, met wie ze twee kinderen heeft: Maya en Levon. Zoals alles in Hollywood eindigde ook dat in een klassieke scheiding: hij met een 15 jaar jonger fotomodel en zij (zo zei hij) met alleen maar oog voor haar carrière.

Inmiddels is Thurman verloofd met zakenman Arpad Busson en vorige week lieten de showbizzbladen nog zien hoe gelukkig en romantisch de twee vakantie vieren in Italië (inclusief het hoognodige oh-la-la candid topless kiekje). Hoewel Thurman en Hawke pas in 2005 officieel een einde aan hun huwelijk maakten, laat de dicht tegen het echte leven aanschurende eenakter (in real time in een hotelkamer opgenomen) Tape (2001) de pijnlijke scheuren in hun relatie zien. Hawke speelt in deze film een jongeman die zijn vroegere vrienden Jon en Amy (Thurman) ter verantwoording roept.

Het wordt gezegd dat Tarantino zijn wraakcyclus Kill Bill (2003/2004), waarin Thurman bijna vijf filmuren lang als blonde kung fu-heldin (in een knalgeel pak wat nog van Bruce Lee was geweest) afrekent met haar – inderdaad – echtgenoot, speciaal voor zijn muze schreef omdat hij niet kon aanzien hoe ongelukkig ze met Hawke geworden was.

