Uit de moestuin II

Voor 2-3 personen als voorgerecht:500 gram jonge courgettes (5 stuks)1 niet al te rijpe avocado5 eetlepels olijfolie extra vergine1 grote citroen, uitgeperst2 eetlepels fijngesneden peterselie en bieslookgrof zeezout in de molenzwarte peperkorrels in de molen

De grote courgettes uit de groentetuin zijn in de soep verwerkt, nu is het zaak die lekkere jonge courgettes vanonder het grote blad tevoorschijn te halen om ze te verschalken.

Bereiding: Spoel eventuele zandresten van de courgettes af, droog ze en snijd de uiteinden bij de steelaanzet weg. Snijd met een kaasschaaf over de lengte van de courgette flinterdunne plakjes af. Met grote courgettes kan dit natuurlijk ook worden gedaan maar daarbij stuit je na een aantal plakken alras op de zaadjes; draai de courgette in dat geval dan telkens een kwartslag en schaaf hem rondom af tot een ‘staaf’ met zaadjes resteert die kan worden weggegooid.

Jonge courgettes hebben nog geen zachte kern met zaadjes ontwikkeld, die hebben alleen hard en sappig vruchtvlees met veel smaak. Leg de plakjes courgette enigszins overlappend op een grote platte schaal en besprenkel ze royaal met olijfolie.

Halveer de avocado, verwijder pit en schil, snijd de vruchthelften overdwars in dunne plakjes en doe ze over op een plat bord; giet er wat citroensap over en wentel de plakjes door het sap alvorens ze bij de courgettes te leggen; besprenkel ze dun met olijfolie. Bestrooi courgettes en avocado met de groene kruiden en laat alles even staan. Maal er vlak voor het serveren naar smaak zeezout en peper uit de molen over; eerder zout toevoegen doet de courgettes hun vocht verliezen en dat is niet de bedoeling.

In de groentetuin waar ik uit kan putten, is een heel groot bed met welig bloeiende Oost-Indische kers om de slakken te weren. Wie over die kleurrijke kers kan beschikken, garneert dit voorgerecht met wat van die smaakrijke bloemen en blaadjes van deze eenjarige plant.

FLORINE BOUCHER

