tv nieuws en documentaires De onzichtbare film Ned.2, 22.50-23.55u. Talloze schrijvers en kunstenaars zetten zich ooit aan een filmscenario, dat uiteindelijk nooit is verfilmd. In het kader van honderd jaar cinema verzamelde Christian Janicot honderd van deze ‘onzichtbare films’ in het boek Anthologie du cinéma invisible. Het boek is de bron voor een vierdelige serie.