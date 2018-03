Cooking in the danger zone Ned.3, 21.10-22.00u. Culinaire BBC-reisreportages in crisisgebieden over heel de wereld. Journalist Stefan Gates proeft spectaculaire en soms controversiële gerechten. Vanavond is hij in Tsjernobyl. Na de kernramp in 1986 is de ‘Exclusion Zone’ in de stad nog altijd afgeschermd vanwege radioactieve straling.