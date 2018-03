Turkse president naar het voetbal in Armenië

De Turkse president, Abdullah Gül, zal zaterdag in de Armeense hoofdstad Jerevan een voetbalwedstrijd bijwonen tussen Turkije en Armenië. Dat heeft het kantoor van Gül gisteren laten weten. Het voetbaltreffen maakt deel uit van de kwalificatierondes voor het wereldkampioenschap in 2010. Gül werd uitgenodigd door zijn Armeense ambtsgenoot, Serge Sarkisian.

Het bezoek van Gül is meer dan opvallend. Turkije en Armenië hebben geen diplomatieke betrekkingen. Jerevan wil dat Turkije de genocide onder naar schatting 1,5 miljoen Armeniërs in het Ottomaanse Rijk erkent. Ankara op zijn beurt beschuldigt Armenië van agressie in de kwestie Nagorny-Karabach, dat zich met Armeense hulp afsplitste van Turkijes bondgenoot Azerbajdzjan.

Problemen zijn er dus genoeg tussen Armenië en Turkije. „Maar wij hopen dat deze voetbalwedstrijd helpt om de belemmeringen weg te nemen die een toenadering tussen beide landen met een gemeenschappelijke geschiedenis in de weg staan en zo het begin kan zijn van iets nieuws”, zo staat in een verklaring op de website van president Gül. „Wij hopen dat dit een kans is voor beide landen om elkaar beter te begrijpen.”

Toenadering tussen Turkije en Armenië zou in het belang van beide landen zijn. Turkije wil, hoe stroef de onderhandelingen ook lopen, nog steeds lid worden van de EU. In een aantal Europese landen zoals Frankrijk wordt vaak het standpunt aangehangen dat dit pas kan gebeuren als Turkije in het reine is gekomen met de genocide. Het van zee afgesloten Armenië op zijn beurt ondervindt grote schade van het feit dat de grens tussen beide landen gesloten is.

Zo’n toenadering is simpeler gezegd dan gedaan. Met name de Armeense diaspora wil excuses (en wellicht financiële compensatie) voor de genocide. Turkije, waar het nationalistische kamp de afgelopen jaren aan kracht heeft gewonnen, zal die met het oog op de publieke opinie niet kunnen maken.

In de Turkse media werd de afgelopen dagen overigens positief gereageerd op een (toen nog: eventueel) bezoek van president Gül. Alleen de streng-seculiere CHP-partij liet weten dat het „moment” niet juist was. Het bezoek van Gül is ook in Armenië omstreden. Een Armeense groep kondigde aan protestdemonstraties te houden tijdens Güls aanwezigheid op Armeense bodem.