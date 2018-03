Turkse premier naar voetbal in Armenië

Ankara. De Turkse premier Abdullah Gül gaat naar Armenië om een voetbalwedstrijd tussen beide nationale teams bij te wonen. De toenadering tussen de rivaliserende landen lijkt een gevolg van de recente onrust in buurland Georgië. Turkije verbrak in 1993 de relaties met Armenië (en sloot de grens) uit protest tegen de bezetting door de Armeniërs van de enclave Nagorny Karabach in Azerbajdzjan. Daarnaast eist Armenië dat Turkije de dood van circa 1,5 miljoen Armeniërs in en na de Eerste Wereldoorlog erkent als genocide. Ankara ontkent dat hiervan sprake is. Vorige week stelde Turkije al een nieuw samenwerkingsverband voor met Rusland, Georgië, Azerbajdzjan en Armenië, dat voor meer stabiliteit in de Kaukasus moet zorgen.