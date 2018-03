Turkije mag van VVD bij EU

Weg met het nutteloos rondpompen van geld, verlaag de lastendruk, stel de dienstenmarkt verder open, neem meer maatregelen om terroristen en criminelen te bestrijden.

Op het eerste gezicht zijn het vertrouwde thema’s in het deze week gepresenteerde Europees ontwerpverkiezingsprogramma van de VVD. De Nederlandse liberalen willen een Europa „waar ondernemers, werknemers en studenten zich vrij kunnen bewegen en het beste uit zichzelf kunnen halen”, zo staat er. En dat kan, want volgens de opstellers van het programma, onder leiding van voormalig VVD-voorman en Europees commissaris Frits Bolkestein, is de Europese Unie „bij uitstek een liberaal project”.

Maar de tijd van blind vertrouwen in Europa is ook bij de VVD reeds lang voorbij. Het was dezelfde Frits Bolkestein die begin jaren negentig als fractieleider in de Tweede Kamer van zijn partij een meer ‘eurokritische’ koers inzette, wat volgens hem niet mocht worden verward met ‘eurosceptisch’. De Europese Unie moest maat houden.

Het verkiezingsprogramma zet deze lijn door: „De VVD vindt dat de EU haar prioriteiten moet bijstellen, de dingen moet doen die ze aankan en de rest aan nationale of regionale overheden moet overlaten.” Of, zoals even verderop in de tekst staat: „een krachtig Europa van kerntaken”.

Voor de VVD staat een vervolmaking van de gemeenschappelijke markt die het gevolg is van de Europese samenwerking voorop. En als nog niet alle 27 lidstaten zover zijn, moet Nederland maar kopgroepen vormen met gelijkgezinde landen.

Die landen kunnen dan alvast een volledig vrije dienstenmarkt, inclusief die voor gezondheid en transport, tot stand brengen. Ook kunnen zij werken aan een „drastische vereenvoudiging van het btw-systeem” en invoering van een gemeenschappelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast vindt de partij dat de EU een nieuwe grensoverschrijdende ‘vrijheid’ voor de lidstaten moet introduceren: vrijheid van kennis. Zo kunnen ze beter concurreren met landen als de Verenigde Staten, India en China.

De VVD is terughoudend over verdere uitbreiding van de Unie. Tot 2014 zal de EU behalve „eventueel” Kroatië geen nieuwe lidstaten meer moeten opnemen. Opmerkelijk is dat er niets over Servië in het programma staat, want daar gaat de actuele discussie over uitbreiding van de EU vooral over. De Tweede Kamerfractie van de VVD koos op dit punt al de harde lijn: voor Servië kan voorlopig geen sprake zijn van een lidmaatschap.

Politiek interessant is het standpunt dat de liberalen innemen ten aanzien van een Turks lidmaatschap van de Unie, dat veel verder in de toekomst ligt. Turkije zal lid kunnen worden met één belangrijke uitzonderingsbepaling: voor dit land, dat dan de grootste lidstaat van de EU wordt, kan geen sprake kunnen zijn van een vrij verkeer van personen. „De EU zal een grote toestroom van Turken niet kunnen opnemen”, aldus het programma.

Toch zegt de VVD geen ‘nee’ tegen een Turks lidmaatschap van de Unie. Bolkestein had dit graag gezien, maar hij gaf deze week toe dat hij het op dit punt heeft moeten afleggen tegen de meerderheid van de programmacommissie.

Als het inderdaad zo is dat de PVV van Geert Wilders de grootste electorale concurrent is van de VVD, kiest de VVD hier dus voor een riskante confrontatie. Want de PVV is mordicus tegen toetreding van Turkije tot de Unie en zal dit voor de kiezers herkenbare Europese onderwerp tijdens de campagne ongetwijfeld hoog opspelen. In die partij is het Turkije-standpunt van de VVD dankbaar genoteerd.